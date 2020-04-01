Google создал страницу с советами для малого бизнеса на период эпидемии

Анна Бондарь -
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Google запустил новую страницу, где собраны инструменты, ресурсы и рекомендации, призванные помочь малому бизнесу во время эпидемии COVID-19.

«Мы знаем, что это трудное время для людей во всём мире, включая владельцев малого бизнеса. Мы хотим помочь. Мы собрали несколько полезных ресурсов, которые помогут вашему бизнесу пережить эти сложные времена», — говорится на странице.

В начало страницы Google поместил ссылку на статью, в которой говорится о $800 млн, выделенных на поддержку различных организаций в рамках борьбы с COVID-19, включая $340 на кредиты малому бизнесу в Google Ads.

Далее Google перечислил те шаги, которые компании могут предпринять уже сегодня:

  • Держите своих клиентов в курсе ситуации;
  • Подстраивайте свою рекламу;
  • Продолжайте адаптироваться к новому поведению потребителей;
  • Управляйте бизнесом удалённо.

Компания также привела ссылки на обучающие курсы по управлению бизнесом, применению digital-навыков и работе с инструментами Google.

В конце страницы содержатся ссылки на полезные ресурсы: страницу с информацией о коронавирусе на сайте ВОЗ и другие.

На данный момент новый микросайт доступен на английском, испанском, французском, итальянском и португальском языках.

Напомним, что в марте похожую страницу с советами для малого бизнеса запустила компания Facebook.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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