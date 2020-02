Описание компании в GMB не влияет на ранжирование в Google

На днях в Twitter активно обсуждалось обновление справочного руководства Google с рекомендациями по ранжированию в локальном поиске. Как сообщалось ранее, Google дополнил документ новым пунктом, в котором советует владельцам бизнеса добавлять ключевые слова в описание компании.

Из этого обновления следует, что добавление ключевых слов в описание помогает компаниям лучше ранжироваться в локальном поиске, однако западные эксперты утверждают, что это не так.

Многие специалисты протестировали новую рекомендацию Google и выяснили, что описание никак не влияет на ранжирование в Local Pack.

Эксперт по локальному поиску Джой Хоукинс попросила Google обновить документ, потому что он вводит в заблуждение. Компания прислушалась и подкорректировала текст.

Так, поисковик убрал пару предложений, в которых говорилось про ключевые слова:

«Think about the words customers would type to find your business, and make sure that your listing actually includes those keywords within it».

Теперь пункт про описание выглядит так:

По мнению Хоукинс, это не полностью спасло ситуацию, но она надеется, что в будущем Google внесёт дополнительные правки. В частности, чтобы донести владельцам бизнеса, что добавление большого количества ключевых слов в описание компании не поможет ей ранжироваться выше.