GMB поделился советами на тему COVID-19 для компаний в сфере питания

Google опубликовал рекомендации для компаний в сфере питания, на работу которых повлияла эпидемия коронавируса.

Тем заведениям, в работе которых появились изменения, GMB рекомендует обновить свой профиль и предоставить клиентам актуальные данные. После проверки эта информация появится в профиле компании в Google Поиске и Картах.

1. Обновите часы работы

Если график работы заведения изменился, то в профиле нужно обновить время его открытия и закрытия.

2. Пометьте заведение как «временно закрытое»

Это нужно сделать в том случае, если доставка или торговля на вынос невозможны.

Информацию о временном закрытии компаний Google также получает от компетентных органов в соответствующих регионах.

На позиции заведения в результатах поисковой выдачи статус «временно закрыто» не повлияет.

3. Используйте специальные атрибуты

Если заведение предлагает доставку или еду на вынос, то это можно отобразить с помощью новых атрибутов. А через Google My Business API можно редактировать сразу несколько атрибутов по адресу.

4. Обновите меню

Если вы изменили ассортимент или запустили специальные предложения для привлечения клиентов, обновите меню.

5. Создайте запись

С помощью записей можно подробнее информировать клиентов о последних изменениях, таких как сокращённый график работы, новые блюда в меню, акции и т.п.

Для сообщений на тему COVID-19 рекомендуется использовать специальный тип записей.

6. Будьте на связи с клиентами

Скачайте приложение Google My Business и включите обмен сообщениями, чтобы клиенты могли вам писать.

С помощью этой функции можно общаться с клиентами в то время, когда другие средства для связи недоступны.

Информация о том, как включить обмен сообщениями в приложении Google My Business, доступна в Справке.

7. Принимайте заказы онлайн

Кафе и рестораны в США могут использовать для этого приложение The Ordering.app, принадлежащее Google.