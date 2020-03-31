Google My Business: «изменённый график» vs «временно закрыто»

Когда и какой вариант использовать

В конце прошлой недели портал Search Engine Land провёл прямой эфир с участием ведущих западных экспертов по локальному SEO. Темой обсуждения было то, как компании справляются с эпидемией COVID-19 и её пагубным влиянием на бизнес.

В рамках встречи SEO-консультант и GMB Gold Product Expert Кристал Таин (Crystal Taing) ответила на ряд вопросов о том, как быть с графиком работы компании в этот период, и какие опции лучше использовать.

В итоге получился следующий FAQ:

Когда следует использовать «изменённый график», а когда – статус «временно закрыто»?

Если компании нужно временно поменять своё расписание или закрыться на небольшой период времени (менее двух недель), то тогда следует использовать функцию «изменённый график». При более длительной приостановке работы следует использовать статус «временно закрыто».

Есть ли какие-то другие правила или рекомендации для сетей/франшиз?

Отметить компанию как временно закрытую можно только вручную в интерфейсе GMB. Поэтому мы рекомендуем использовать эту опцию только в том случае, если вы управляете небольшим количеством филиалов или ваши франчайзи сами управляют каждым филиалом.

Правда ли, что при использовании статуса «временно закрыто» компания пропадёт из поисковой выдачи?

Это было правдой раньше, но теперь временно закрытые компании обрабатываются так же, как и открытые.

Есть ли какие-либо долгосрочные последствия для ранжирования при использовании статуса «временно закрыто» вместо изменённого графика работы?

После последнего обновления мы можем подтвердить, что их нет.

Может ли пометка компании как временно закрытой ухудшить её конкурентные позиции, если конкуренты этого не делают?

Поскольку теперь мы знаем, что никакого негативного влияния на позиции не будет, мы рекомендуем информировать клиентов о реальном положении дел.

Если ваша компания временно закрыта, то вам нужно обновить свой профиль в GMB, чтобы он содержал эту информацию.

Гостиницы и отели кажутся отдельным случаем. Есть ли какие-либо специальные правила или рекомендации для них?

В Google отели обрабатываются во многом иначе, чем другие типы бизнеса. У них ограниченные возможности для информирования клиентов об обновлениях через профиль в GMB. Они не могут публиковать записи, редактировать описание и указывать часы работы.

В настоящее время отели могут лишь помечать себя как временно закрытые и включать сообщения как дополнительный канал коммуникации.

На данный момент мы можем лишь поднимать эту проблему снова и снова в надежде, что Google предоставит какие-то новые рекомендации и возможности.

Нужно ли использовать записи (Google Posts) при изменении часов работы?

Записи можно использовать в качестве дополнения к любым изменениям графика для предоставления дополнительной информации клиентам о том, почему вы меняете часы работы предприятия.

Например, если вы временно закрылись, но планируете предложить доставку или возможность забрать товар на месте, то вы можете сообщить об этом через записи.

Те компании, которые продолжают работать в условиях эпидемии, могут использовать Google Posts, чтобы рассказать, как они защищают своих сотрудников и клиентов.

Просмотреть запись прямого эфира целиком можно на видео ниже:

Напомним, что на одном из предыдущих эфиров от SEL эксперты отрасли обсудили, как эпидемия коронавируса повлияла на поисковое поведение и трафик сайтов.