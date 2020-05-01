Показы по GMB-профилям упали на 59% — исследование

Компания Reputation.com поделилась результатами исследования, призванного выяснить, как эпидемия COVID-19 повлияла на эффективность профилей компаний в Google Мой бизнес.

Эксперты проанализировали более 80 тыс. GMB-профилей в США и выяснили, что показы по ним (по всем вертикалям) упали в среднем на 59%.

При этом также были обнаружены признаки того, что эффективность в скором времени может восстановиться.

Эпидемия негативно повлияла на все вертикали

Исследование показало, что эпидемия негативно повлияла на GMB-профили по всем вертикалям.

Между тем, похоже, что худшее уже позади: к концу марта данные стабилизировались.

Клики упали на 37%

Уменьшение количества показов также привело к падению кликов. Это включает в себя клики для получения маршрута, переходы на сайты и звонки из профилей.

В целом количество кликов сократилось на 37%.

По кликам для получения маршрута наблюдался наибольший спад: на 60% по всем вертикалям. Переходы на сайты упали на 31%, звонки – на 21%.

Эти данные показывают, что потребители по-прежнему взаимодействуют с компаниями, даже если они не могут посетить эти места.

Признаки восстановления

Полученные данные также указывают на то, что в скором времени эффективность GMB-профилей может восстановиться.

Так, по автоиндустрии и розничной торговле – двум отраслям, которые сильно пострадали от пандемии – признаки улучшения наблюдаются уже сейчас.

Вероятно, потребители снова начали интересоваться покупками после того, как в марте они запаслись продуктами и укрылись в своих домах.

Что касается кафе и ресторанов, то по ним показы падают, а клики растут. В середине марта наблюдалось увеличение конверсий-звонков, когда люди уже адаптировались к онлайн-заказам.

Аналитики отмечают, что когда ситуация с заведениями прояснилась – кто закрылся, а кто продолжает работать – пользователи стали более активно делать заказы онлайн.

Выводы

Хотя показы и клики по профилям компаний сократились, сервис Google Мой бизнес остаётся важным источником информации во время пандемии.

Пользователи продолжают искать местные компании, поэтому владельцам бизнеса очень важно обновлять свои профили и поддерживать их в актуальном состоянии.

Исследование показало, что те люди, которые ищут компанию, склонны взаимодействовать с ней: звонить или посещать её сайт. Поэтому важно регулярно обновлять сайт и позаботиться о том, чтобы на звонки было кому отвечать.

Напомним, что по данным экспертного опроса BrightLocal, Google Мой бизнес стал более важным для локальных маркетологов в 2020 году.