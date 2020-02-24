Google My Business о ключевых словах в описании

Ранее в этом месяце в западном SEO-сообществе активно обсуждалось обновление справочного руководства Google Мой бизнес с рекомендациями по ранжированию в локальном поиске. Так, GMB дополнил документ новым пунктом, в котором советовал владельцам бизнеса добавлять ключевые слова в описание компании.
При этом западные SEO-эксперты и специалисты утверждают, что ключевые слова в описании совершенно не влияют на ранжирование.
В ответ на обратную связь, Google немного отредактировал документ, чтобы убрать путаницу. Однако это не сильно помогло.
На днях Google снова оживил эти обсуждения. Так, один из сотрудников GMB заявил в Twitter, что ключевые слова в описании компании всё же могут влиять на её позиции в локальной выдаче.
«Хотя это не гарантированно улучшает ранжирование, влияние возможно в зависимости от других факторов, а также от информации, связанной с компанией, найденной в интернете».
Новое заявление со стороны Google ещё больше запутало вебмастеров. Если сказанное правда, то эксперты по локальному поиску ошибаются. Или же Google внёс какие-то изменения в свои алгоритмы. Пока обсуждения продолжаются.
Интересно как же не поставить свои ключевые слова в название бизнеса). Везде где можно нужно ставить упомнане и о компании и о том, что связано с вашей сферой бизнеса. Это как с keywords то учитывает то не учитываем — а ставить нужно.