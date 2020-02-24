Google My Business о ключевых словах в описании

Ранее в этом месяце в западном SEO-сообществе активно обсуждалось обновление справочного руководства Google Мой бизнес с рекомендациями по ранжированию в локальном поиске. Так, GMB дополнил документ новым пунктом, в котором советовал владельцам бизнеса добавлять ключевые слова в описание компании.

При этом западные SEO-эксперты и специалисты утверждают, что ключевые слова в описании совершенно не влияют на ранжирование.

We've tested a few times and keywords in the business description did not appear to impact rankings. So either Google changed something (doubtful) or they really should update this content quick before SEOs keyword stuff the hell out of every description on GMB. @GoogleMyBiz https://t.co/l4EZmmXqsN — Darren Shaw (@DarrenShaw_) February 12, 2020

В ответ на обратную связь, Google немного отредактировал документ, чтобы убрать путаницу. Однако это не сильно помогло.

На днях Google снова оживил эти обсуждения. Так, один из сотрудников GMB заявил в Twitter, что ключевые слова в описании компании всё же могут влиять на её позиции в локальной выдаче.

«Хотя это не гарантированно улучшает ранжирование, влияние возможно в зависимости от других факторов, а также от информации, связанной с компанией, найденной в интернете».

Hi there! The information in question is accurate. While it's not guaranteed to improve the ranking, it could, depending on other factors, as well as information that is found online associated with the business. Send us a DM if you have any questions. Thanks! -Brad — Google My Business (@GoogleMyBiz) February 19, 2020

Новое заявление со стороны Google ещё больше запутало вебмастеров. Если сказанное правда, то эксперты по локальному поиску ошибаются. Или же Google внёс какие-то изменения в свои алгоритмы. Пока обсуждения продолжаются.