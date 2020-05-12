GMB позволил добавлять в профили ссылки для сбора пожертвований

Google объявил, что пользователи сервиса My Business теперь смогут добавлять в свои профили ссылки для получения финансовой поддержки.

Первыми доступ к новой опции получат компании в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

С помощью новой функции в профиль можно будет добавить ссылку на покупку подарочных карт или на сбор пожертвований или обе сразу.

Продавцы также смогут опубликовать сообщение на эту тему в разделе записей, чтобы проинформировать клиентов, как будут использованы полученные средства.

Новые ссылки начнут отображаться в профилях позже в этом месяце.

Партнёрами Google по приёму пожертвований стали PayPal и GoFundMe.

Что касается подарочных карт, то компании могут дать ссылку на соответствующую страницу своего сайта или на предложения от одного из партнёров Google, среди которых значатся Square, Clover и Vagaro.

В ближайшие недели Google планирует расширить эту функциональность на большее число стран, продавцов и партнёров.

Начальный запуск проводится в ограниченном масштабе, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.

Подробнее о новой функции можно прочитать в Справке Google Мой бизнес.