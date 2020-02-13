GMB обновил советы по ранжированию в локальном поиске

Западные специалисты заметили, что Google Мой бизнес обновил справочное руководство с рекомендациями по ранжированию в локальном поиске.

В англоязычной версии документа «Как улучшить рейтинг компании в результатах местного поиска Google» появился новый пункт: «Describe your business/es» (Опишите свою компанию).

В нём Google предлагает владельцам бизнеса добавить в описание компании релевантные ключевые слова, по которым их могут искать потенциальные клиенты.

«Например, если кто-то, кто живёт в Дублине (Калифорния), ищет по запросу [NY pizza restaurant], а вы также владеете таким заведением, то клиенту будет проще найти ваш профиль в Google, если описание будет включать текст «Harry’s NY Pizza in Dublin», а не просто «Harry’s Pizza in CA».

Напомним, что ранее в этом месяце GMB начал предлагать заявить права на уже подтверждённые профили. Сервис также разослал предупреждения для тех пользователей, которые давно не входили в свой аккаунт.