Google массово отклоняет записи, сделанные через сервис Мой бизнес

Анна Бондарь -
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Зарубежные специалисты отрасли массово жалуются на отклонение записей в поиске Google, сделанных через сервис Мой бизнес.

Этот вопрос сейчас активно обсуждается на форуме Google My Business Help:

На площадке открыто сразу несколько веток на эту тему и продолжают появляться новые:

Специалисты также обсуждают эту проблему и делятся скриншотами в Twitter:

В комментариях многие ссылаются на правила Google в отношении пользовательского контента для Карт, но учитывая такое большое количество жалоб, на самом деле причина может быть связана с каким-то сбоем. Или же поисковик внёс изменения в свои правила.

В Google пока не прокомментировали эту ситуацию.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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