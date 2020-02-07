Google массово отклоняет записи, сделанные через сервис Мой бизнес

Зарубежные специалисты отрасли массово жалуются на отклонение записей в поиске Google, сделанных через сервис Мой бизнес.
Этот вопрос сейчас активно обсуждается на форуме Google My Business Help:
На площадке открыто сразу несколько веток на эту тему и продолжают появляться новые:
Специалисты также обсуждают эту проблему и делятся скриншотами в Twitter:
В комментариях многие ссылаются на правила Google в отношении пользовательского контента для Карт, но учитывая такое большое количество жалоб, на самом деле причина может быть связана с каким-то сбоем. Или же поисковик внёс изменения в свои правила.
В Google пока не прокомментировали эту ситуацию.
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