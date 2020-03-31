Google возобновил работу функции записей в My Business

В последние две недели специалисты по локальному SEO наблюдали проблемы в работе функции Google Posts, которая позволяет публиковать записи в профиле компании в поиске. 31 марта работа этой функции была возобновлена.

Business posts were temporarily disabled and have now resumed. For more information, check out our Help Center→ https://t.co/cbEOr72wSR — Google My Business (@GoogleMyBiz) March 30, 2020

В связи с чем Google Posts были временно отключены, в компании не уточнили.

Напомним, что в связи с изменением графика работы персонала из-за эпидемии COVID-19 Google ограничил функциональность сервиса My Business. Пока в нём временно недоступны новые отзывы, ответы на них, а также весь раздел «Вопросы и ответы».

Со всеми изменениями в сервисе, связанными с эпидемией, можно ознакомиться в Справке.