Google запустил новую программу My Business Provider

Google запустил новую инициативу, связанную с сервисом Мой бизнес, которая получила название My Business Provider.

My Business Provider – это программа для групп и организаций, работающих с большими объёмами коммерческих данных. Такие организации могут стать партнёрами Google и помогать небольшим компаниям размещать информацию о себе на Google Картах и в поиске через сервис Мой бизнес.

Участники программы отправляют в Google данные о своих компаниях, чтобы получить для них коды подтверждения. Затем они рассылают эти коды клиентам, чтобы те могли быстро подтвердить свои данные в сервисе Мой бизнес. Для каждой компании создаётся уникальный код, который может использовать только она.

К участию в программе допускаются организации, оказывающие услуги офлайн, например банки, дилеры автомобилей, компании, занимающиеся доставкой и реализацией, телефонные компании, туроператоры и государственные организации, торговые центры, аэропорты и т.п.

Значков партнёра для участников проекта на данный момент не предусмотрено, но они могут упомянуть о сотрудничестве с Google, используя одобренные компанией шаблоны переписки.

Чтобы принять участие в программе, компании нужно связаться с менеджером своего аккаунта Google.

Более подробная информация о программе My Business Provider, включая FAQ, доступна в Справке.