Google Мой бизнес теперь проверяет все фото и видео перед публикацией

Сервис Google Мой бизнес объявил в Twitter, что теперь проверяет все фото и видео, которые добавляют владельцы компаний, перед публикацией.
«Мы внесли изменения в свою политику в отношении фото и видео. Все фотографии и видео теперь проверяются перед публикацией», — говорится в сообщении GMB.
Есть мнения, что это нововведение замедлит процесс добавления новых фото в профили локальных компаний.
Согласно Google, проверки осуществляются в основном автоматически. Ручные проверки также возможны, но они проводятся очень редко. Об этом написал эксперт по локальному поиску Майк Блументаль со ссылкой на комментарий компании.
При этом, по наблюдениям Блументаля, новые правила и премодерация были запущены не в этом месяце, а ещё раньше.
Возможно, на первых порах это было сделано в ограниченном масштабе.
Напомним, что в феврале Google Мой бизнес начал оповещать об удалении отзывов.
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