Google Мой бизнес начал оповещать об удалении отзывов

Google Мой бизнес начал оповещать владельцев бизнеса об удалении отзывов из их профилей в поиске. Об этом рассказал бывший сотрудник GMB и Adwords под ником Francisco CV в Twitter.

Email-уведомление имеет следующий заголовок: «Мы удалили отзыв о вашем бизнес-профиле». Отправителем является Google Мой бизнес.

По словам Francisco CV, он впервые заметил такое уведомление.

Благодаря новой функции специалистам по локальному SEO и владельцам бизнеса будет проще отслеживать отзывы по своим профилям.