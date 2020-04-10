Google возобновляет публикацию новых отзывов, Q&A и фото в профилях компаний

Google возобновил возможность отвечать на отзывы в профилях компаний. Поисковик также восстанавливает публикацию новых отзывов, вопросов и ответов, и фото. Эти опции будут перезапущены постепенно, пока доступ к ним ограничен.

Информация об этих изменениях появилась в англоязычной версии Справки Google Мой бизнес.

Отдельные специалисты в США уже протестировали возможность добавить новый отзыв:

Напомним, что в марте Google ограничил функциональность My Business в связи с эпидемией COVID-19. Это временное решение, вызванное изменениями в работе персонала компании.

Добавим также, что ранее в этом месяце Google начал тестировать новое расположение и цвет для отзывов в результатах поиска.