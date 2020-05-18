Google Мой бизнес возобновил публикацию новых отзывов и фото во всех странах

В середине марта Google Мой бизнес временно приостановил публикацию новых отзывов, ответов на отзывы и записей в профилях компаний. В начале апреля GMB восстановил возможность отвечать на отзывы.

Недавно команда сервиса снова обновила страницу с этой информацией в Справочном центре GMB. Сейчас там говорится следующее:

«Теперь вы можете отвечать на отзывы. В ближайшие недели мы постепенно вернём пользователям возможность публиковать отзывы и фотографии, а также сокращённые названия и вопросы. Учтите, что эти функции могут не сразу стать доступными для вашей страны и вида деятельности. Мы также опубликуем отзывы и фотографии, которые пользователи уже успели отправить в Google Карты».

В комментарии Search Engine Land представитель Google Мой бизнес заявил, что на сегодняшний день публикация отзывов и фото уже восстановлена во всех странах:

«Сейчас мы публикуем отзывы пользователей и фото во всех странах и в подавляющем большинстве бизнес-категорий, чтобы помочь людям получать актуальную информацию о местах рядом с ними. Мы ожидаем, что со временем количество публикаций будет расти».

Таким образом, хотя в связи с эпидемией COVID-19 служба поддержки Google Мой бизнес работает в ограниченном режиме, сервису всё же удалось решить проблемы, влияющие на проверку и публикацию новых отзывов и фото.