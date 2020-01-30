Google Мой бизнес снова массово блокирует профили компаний

Зарубежные специалисты заметили, что в последние недели Google массово блокирует профили компаний.

В связи с этим в интерфейс сервиса было добавлено оповещение о большом объёме вопросов на эту тему и возможном увеличении сроков их рассмотрения.

Известный западный эксперт в области локального SEO Джой Хоукинс (Joy Hawkins) подтвердила, что в последнее время число блокировок GMB-профилей действительно резко возросло.

Can confirm.



Spent the last couple weeks dealing with this tomfoolery and pulling my hair out. — Jason "Graphs Go Up" Channell (@El_Fenix) January 28, 2020

Напомним, что предыдущая волна таких блокировок наблюдалась летом 2019 года.