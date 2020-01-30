Google Мой бизнес снова массово блокирует профили компаний

Анна Бондарь -
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Зарубежные специалисты заметили, что в последние недели Google массово блокирует профили компаний.

В связи с этим в интерфейс сервиса было добавлено оповещение о большом объёме вопросов на эту тему и возможном увеличении сроков их рассмотрения.

Известный западный эксперт в области локального SEO Джой Хоукинс (Joy Hawkins) подтвердила, что в последнее время число блокировок GMB-профилей действительно резко возросло.

Напомним, что предыдущая волна таких блокировок наблюдалась летом 2019 года.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Алексей Волк
Гость
Алексей Волк

Здравствуйте!
Интересно что нужно понять из этой статьи, для кого она, что означает опять массовая блокировка?!)
И после такой новости все сообщество темных вебмастеров пошло проверять свои листинги.
Простите пытался пошутить.
Как вышло так что до сих пор никто не разогнал этот сервис до его стандартных возможностей)
Новость о массовой приостановке я бы рассматривал как включении аутентификации, а следовательно запуск чего-то нового.

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1 час назад