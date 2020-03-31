Google: пометка компании как «временно закрытой» не повлияет на её позиции в поиске

Сотрудник Google Дэнни Салливан подтвердил в Twitter, что если компания помечена как «временно закрытая» в сервисе Мой бизнес, то это не повредит её позициям в ранжировании и видимости.

Возможность помечать компании как временно закрытые появилась в GMB на прошлой неделе. После запуска этой опции среди специалистов отрасли появились опасения, что использование нового индикатора может негативно отразиться на позициях компании в поисковой выдаче.

Однако Салливан заверил, что это не так:

Temporarily closed doesn't impact ranking or visibility. — Danny Sullivan (@dannysullivan) March 30, 2020

Раньше Google указывал, что если компанию пометить как «временно закрытую», то это приведёт к снижению её видимости в поиске.

30 марта Google официально обновил своё руководство для компаний, на работу которых повлияла эпидемия COVID-19.

Теперь временно закрытые компании будут обрабатываться так же, как и открытые:

«Если вирус COVID-19 повлиял на работу вашей компании, обновите профиль в сервисе «Google Мой бизнес» и предоставьте клиентам актуальные данные. Например, дополните описание или измените часы работы, если вы закрываетесь раньше, или отметьте компанию как временно закрытую. Пометка вашей компании как временно закрытой не повлияет на её позиции в поисковой выдаче, и она будет обрабатываться так же, как и открытые компании».

При этом стоит отметить, что на данный момент информация о влиянии на позиции в ранжировании содержится только в англоязычной версии руководства. В русскоязычную версию статьи её пока не добавили.





Как пометить компанию как временно закрытую, можно прочитать в Справке Google Мой бизнес.

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