GMB предупредил об удалении неопубликованных профилей

Google Мой бизнес разослал пользователям сервиса email-уведомления о том, что их неопубликованные профили будут удалены в течение 30 дней.

Чтобы сохранить профили, нужно подтвердить права на них.

«Через 30 дней неопубликованный бизнес-профиль для [название и адрес компании] будет удалён из вашего аккаунта Google Мой бизнес. Чтобы сохранить профиль, просто подтвердите свой бизнес сегодня», — говорится в сообщении сервиса.

Как отметила пользователь форума Local Search Кэрри Хилл (Carrie Hill), паниковать в данном случае не стоит. В большинстве случаев неопубликованные профили – это те страницы, которые были созданы случайно или по ошибке.