Google Merchant Center анонсировал изменения в спецификации товаров

Команда Google Merchant Center рассказала о тех изменениях, которые произойдут в отношении качества фидов в 2020 году.
Изменения, которые вступают в силу сразу:
- Атрибуты installment [рассрочка] и subscription_cost [абонентская_плата]: в некоторых странах теперь можно указывать значения этих атрибутов для мобильных устройств и услуг связи, но только для товарных объявлений.
- Новый атрибут product_detail [дополнительные_сведения_о_товаре]: с его помощью можно указать технические характеристики или дополнительные свойства товара, для внесения которых другие атрибуты не подходят.
- Новый атрибут product_highlight [главное_о_товаре]: этот дополнительный атрибут нужен, чтобы добавлять краткие описания основных характеристик товара.
- Аннотации с ценой со скидкой: GMC ослабил требования к авторам, желающим показывать аннотации с ценой со скидкой в товарных объявлениях. Теперь это можно делать, если за последние 180 дней полная стоимость товара менялась в течение хотя бы 30 дней. Эти дни не обязательно должны быть последовательными.
Изменения, которые вступят в силу 1 сентября 2020 года:
- Для некоторых категорий товаров в Google, в том числе подкатегорий Media [средства информации] и Apparel & Accessories [предметы одежды и принадлежности], потребуется предоставлять дополнительные атрибуты, например gender [пол], age_group [возрастная_группа], size [размер] и color [цвет], и/или уникальные идентификаторы. Если вся необходимая информация не будет указана, то сервис не отклонит товары, но они будут располагаться ниже тех позиций, для которых добавлены все данные.
- Если категория товара автоматически определена неверно, её можно будет изменить. Для этого нужно будет добавить для товара атрибут google_product_category [категория_товара_в_google].
- Атрибут description [описание] станет обязательным для всех позиций. Товары без этого атрибута будут располагаться ниже тех позиций, для которых он добавлен.
- Атрибуты material [материал], pattern [узор] и image_link [ссылка_на_изображение]: в отношении товаров, для которых приведено более одного значения атрибутов этих атрибутов, будут выноситься предупреждения. Разные материалы или узоры нужно будет указывать через косую черту (/) или дефис (-). Использовать в качестве разделителя запятую нельзя.
Чтобы избежать проблем с показом объявлений, в Google Merchant Center также рекомендуют регулярно заходить на страницу «Диагностика» в аккаунте. Это позволит своевременно выявлять и устранять неполадки.
Прокомментировать