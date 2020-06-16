Google Merchant Center анонсировал изменения в спецификации товаров

Команда Google Merchant Center рассказала о тех изменениях, которые произойдут в отношении качества фидов в 2020 году.

Изменения, которые вступают в силу сразу:

Атрибуты installment [рассрочка] и subscription_cost [абонентская_плата] : в некоторых странах теперь можно указывать значения этих атрибутов для мобильных устройств и услуг связи, но только для товарных объявлений.

: в некоторых странах теперь можно указывать значения этих атрибутов для мобильных устройств и услуг связи, но только для товарных объявлений. Новый атрибут product_detail [дополнительные_сведения_о_товаре] : с его помощью можно указать технические характеристики или дополнительные свойства товара, для внесения которых другие атрибуты не подходят.

: с его помощью можно указать технические характеристики или дополнительные свойства товара, для внесения которых другие атрибуты не подходят. Новый атрибут product_highlight [главное_о_товаре] : этот дополнительный атрибут нужен, чтобы добавлять краткие описания основных характеристик товара.

: этот дополнительный атрибут нужен, чтобы добавлять краткие описания основных характеристик товара. Аннотации с ценой со скидкой: GMC ослабил требования к авторам, желающим показывать аннотации с ценой со скидкой в товарных объявлениях. Теперь это можно делать, если за последние 180 дней полная стоимость товара менялась в течение хотя бы 30 дней. Эти дни не обязательно должны быть последовательными.

Изменения, которые вступят в силу 1 сентября 2020 года:

Для некоторых категорий товаров в Google , в том числе подкатегорий Media [средства информации] и Apparel & Accessories [предметы одежды и принадлежности], потребуется предоставлять дополнительные атрибуты , например gender [пол], age_group [возрастная_группа], size [размер] и color [цвет], и/или уникальные идентификаторы. Если вся необходимая информация не будет указана, то сервис не отклонит товары, но они будут располагаться ниже тех позиций, для которых добавлены все данные.

, в том числе подкатегорий Media [средства информации] и Apparel & Accessories [предметы одежды и принадлежности], , например gender [пол], age_group [возрастная_группа], size [размер] и color [цвет], и/или уникальные идентификаторы. Если вся необходимая информация не будет указана, то сервис не отклонит товары, но они будут располагаться ниже тех позиций, для которых добавлены все данные. Если категория товара автоматически определена неверно, её можно будет изменить . Для этого нужно будет добавить для товара атрибут google_product_category [категория_товара_в_google].

. Для этого нужно будет добавить для товара атрибут google_product_category [категория_товара_в_google]. Атрибут description [описание] станет обязательным для всех позиций . Товары без этого атрибута будут располагаться ниже тех позиций, для которых он добавлен.

. Товары без этого атрибута будут располагаться ниже тех позиций, для которых он добавлен. Атрибуты material [материал], pattern [узор] и image_link [ссылка_на_изображение]: в отношении товаров, для которых приведено более одного значения атрибутов этих атрибутов, будут выноситься предупреждения. Разные материалы или узоры нужно будет указывать через косую черту (/) или дефис (-). Использовать в качестве разделителя запятую нельзя.

Чтобы избежать проблем с показом объявлений, в Google Merchant Center также рекомендуют регулярно заходить на страницу «Диагностика» в аккаунте. Это позволит своевременно выявлять и устранять неполадки.