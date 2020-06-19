Автор: Александр Мадонов, Group Head в компании iConText

В предыдущей статье я рассказал про аккаунт GMC, фиды и их атрибуты. Рекомендую предварительно ознакомиться с ней или со справкой Google, так как в этой статье я подробнее остановлюсь на том, что происходит после загрузки фида.

Речь пойдет об ошибках и их обработке, дополнительных фидах, правилах GMC, а также других инструментах и настройках, которые могут быть полезны.

Основные ошибки в GMC

Найти список всех ошибок в аккаунте можно на вкладке «Диагностика»:



На этой вкладке в GMC есть три уровня ошибок:

Проблемы с товарами. Здесь представлен график с динамикой по количеству загруженных товаров, товаров с истекающим сроком действия, продуктов в очереди и с ошибками, а также список всех ошибок, предупреждений и рекомендация для загруженных фидов. Проблемы с фидом. Сюда попадают все ошибки, связанные с форматом фида, ошибки форматирования, проблемы с загрузкой. Например: «Сервер не найден», когда недоступен сервер, где лежит фид, или «Недопустимое имя файла», если в файле, скажем, присутствуют пробелы. Проблемы с аккаунтом. Сюда попадают предупреждения, которые необходимо исправить. Например, если в фиды попадали запрещенные по правилам Google товары, то на этой вкладке появится предупреждение с дедлайном. Если не внести изменения в срок, аккаунт может быть заблокирован.

Поскольку возможных ошибок достаточно много, я остановлюсь на основных и наиболее часто встречающихся. Ниже — пример списка ошибок на вкладке «Проблемы с товарами».



Ошибки, подсвеченные красным. На них необходимо обращать внимание в первую очередь, так как они критические: такие товары не показываются и могут привести к ошибкам на уровне аккаунта.

На них необходимо обращать внимание в первую очередь, так как они критические: такие товары не показываются и могут привести к ошибкам на уровне аккаунта. Ошибки, выделенные желтым. Это предупреждения. Они негативно влияют на качество фида и могут снизить эффективность товаров.

Это предупреждения. Они негативно влияют на качество фида и могут снизить эффективность товаров. Ошибки, выделенные синим. Это рекомендации от Google. Они дают понять, что можно сделать лучше для повышения эффективности рекламных кампаний.

Ошибки можно выгрузить из интерфейса в срезе по item, что очень полезно для анализа и дальнейшей работы над фидом.

Неверный идентификатор товара [код производителя], а также предупреждение «Эффективность рекламы ограничена, поскольку не указано значение [gtin]»

GTIN — это штрихкод товара. Не у всех товаров он есть, но если есть, Google будет отправлять предупреждения в случае неверного идентификатора или его отсутствия. Идентификатор можно запросить у производителя, также есть платные и бесплатные базы.

Как исправить: добавить/изменить gtin.

Неверное значение: имеет идентификатор

Ошибка также связана с gtin. Для товаров, у которых нет gtin, в атрибут identifier exists необходимо поставить «False». Google определит, в каком случае значение «False» некорректно и у товара на самом деле существует gtin.

Как исправить: добавить gtin и изменить значение атрибута identifier exists на «True».

Товары временно отклонены: изображения с водяными знаками или рекламным текстом, рекламный оверлей на изображении [ссылка на изображение]

Google запрещает использовать любые сопутствующие надписи на изображении, а также watermarks.

Как исправить: частично решить проблему поможет встроенный инструмент, который появился в GMC в прошлом году.



Достаточно подключить эту настройку, и Google будет автоматически удалять ненужный текст с изображений. Инструмент работает с погрешностью, поэтому часть изображений необходимо будет заменить самостоятельно.

Слишком маленькое изображение

Ошибка появляется, когда изображение не соответствует требованиям Google: для предметов одежды размер картинки должен быть не менее 250х250 px, а для остальных товаров — не менее 100х100 px.

Как исправить: загрузить изображения более высокого разрешения.

Недопустимое значение

Ошибка означает, что Google обнаружил несоответствие данных о наличии товара на сайте и в фиде. Здесь могут быть две причины:

В фид первоначально были добавлены некорректные данные. Данные на сайте изменились, а в фиде остались старые.

Как исправить: в первом случае изменить данные и загрузить фид заново, во втором — чаще обновлять фид.

Нарушение правил в отношении товарных объявлений

Google отклоняет товары, которые нарушают его правила. Прочитать подробнее можно в справке Google. Рекомендую это сделать, потому что в некоторых случаях нарушение правил Google может привести к блокировке аккаунта. Например, за рекламу микрокамер можно получить ошибку «Реклама хакерского оборудования» на уровне аккаунта с дедлайном, грозящую блокировкой. Здесь тоже есть погрешность, и бывает, что Google накладывает предупреждение ошибочно.

Как исправить: если товар действительно нарушает правила, удалить его из фида. Если же Google ошибочно присвоил эту ошибку, на карточке товара можно повторно запросить проверку:



Дополнительные фиды

Дополнительные фиды находятся на вкладке «Фиды». Они нужны, чтобы добавить к основному фиду атрибуты или заменить значения в существующих.



Как можно использовать? Из очевидных вещей:

изменять данные в атрибутах выбранных товаров, чтобы увеличивать эффективность или тестировать их;

добавлять специальные ярлыки к акционным товарам;

добавлять или заменять custom labels;

исключать определенные продукты или добавлять для продуктов срок завершения;

заменять значения атрибутов, если они вызывают ошибку.

Загружается дополнительный фид так же, как и обычный. Основной атрибут, по которому Google будет искать соответствие, — это item id. Чтобы все получилось, требуется одинаковый ID в основном фиде и дополнительном. Требования к атрибутам точно такие же, как и у основного фида.

Например, у нас есть такой item:



Предположим, я хочу добавить к нему более подходящую категорию Google, а также добавить атрибуты «цена со скидкой» и «тип продукта», совпадающий с текстовым значением категории Google.

Создание дополнительного фида состоит из трех этапов:

Название фида и способ его загрузки. Настройка. Объединение дополнительного фида с основным.

Я выбрал загрузку из Google таблиц. В настройках нужно указать, хотим мы создать новую таблицу или выбрать существующую, а также выбрать расписание, как часто фид должен обновляться. Далее необходимо связать дополнительный фид с основным. Здесь можно выбрать как один основной фид, так и несколько.



После создания не забудьте загрузить фид, если нужны данные здесь и сейчас. Ниже пример того, как изменились данные товара после загрузки дополнительного фида.



Дополнительные фиды — полезный инструмент, который поможет решить некоторые задачи, но нужно помнить, что с помощью него нельзя удалить item из основного фида.

Правила обработки фидов

Это еще один инструмент для изменения или добавления атрибутов. Некоторые задачи можно решить как с помощью дополнительных фидов, так и с помощью правил обработки фидов. Однако вторые больше подходят для массовых изменений по определенному алгоритму без привязки к item id.

Правила находятся на третьей вкладке меню, после клика на фид:



Как ими пользоваться

При создании правила сначала выберите атрибут, который хотите использовать. Здесь доступно два варианта:

Обработанные атрибуты — это все атрибуты, которые можно загрузить в фид, т. е. все, что есть в спецификации в справке, даже если какого-то атрибута нет в загруженном фиде. Обработанные настраиваемые атрибуты — это атрибуты, которые задает сам пользователь. Название можно выбрать любое. По сути это переменные, в которые записываются необходимые нам отредактированные данные, чтобы их потом можно было использовать дополнительно. Этот пункт можно применять для составных правил, которые сложно прописать с помощью одной переменной и при этом не нужно, чтобы какой-то атрибут в действительности был изменен или добавлен в фид.

Ниже некоторые задачи, которые могут встретиться и которые можно решить с помощью правил:

Добавить в начало или конец шаблонный текст или текст из другого атрибута. Изменить атрибут в соответствии со спецификацией Google. Найти текст и заменить на другой. Произвести арифметические операции над числовыми данными.

В качестве примера разберем два кейса. Первый — добавление названия бренда в начало атрибута title, второй — добавление диапазона цены в custom label 0 и верхнего уровня категории Google в custom label 2.

Добавление названия бренда в начало атрибута title

Шаг 1. Выбираем атрибут, который мы хотим изменить, в нашем случае — title.

Шаг 2. Попадаем в меню, где нужно будет создавать правило. Меню делится на две логические составляющие:

1. Источники данных позволяют заполнить атрибут данными. Важно, что применять функционал «Источники данных» нужно только к атрибутам, которых нет в загруженном фиде. Можно заполнить атрибут одним из способов:

«Задать значение»: статичное или используя данные из других существующих атрибутов в рамках фида;

статичное или используя данные из других существующих атрибутов в рамках фида; «Импортировать значение»: позволяет использовать атрибуты из других фидов, при этом доступен поиск с помощью регулярных выражений, что очень удобно;

позволяет использовать атрибуты из других фидов, при этом доступен поиск с помощью регулярных выражений, что очень удобно; «Использовать последнее значение»: доступно только для атрибутов price и availability.

2. Правила преобразования позволяют изменять существующие атрибуты. Доступно несколько основных действий:

«Добавить в начало»: добавляет значение в начало атрибута;

добавляет значение в начало атрибута; «Добавить = добавить в конец»: добавляет значение в конец атрибута;

добавляет значение в конец атрибута; «Найти и заменить»: находит и заменяет значение, в том числе по регулярному выражению;

находит и заменяет значение, в том числе по регулярному выражению; «Разделить и выбрать»: позволяет сначала разделить по символу, затем выбрать нужные элементы и объединить их.

позволяет сначала разделить по символу, затем выбрать нужные элементы и объединить их. «Очистить»: очищает значения выбранного атрибута, после этого к атрибуту нельзя применить другие правила.

Для решения задачи используем функцию «Добавить в начало» и прописываем в ней следующее выражение:



В итоге справа появятся первоначальный title и title с добавленным брендом. Это позволяет проверить, правильно ли было прописано правило:



Шаг 3. Сохраняем проект, тестируем изменения и применяем их, чтобы правило действовало для всех товаров в фиде.

Добавление диапазона цены в custom label 0

Поскольку атрибута custom label 0 в фиде нет, необходимо использовать «Источники данных». Сначала помещаем в атрибут пустое значение:



Затем в «Правила преобразования» создаем условие по цене:



А затем добавляем в начало любое значение, например «1k — 2k».



Нажимаем «OK», после чего в правой части окна будет видно, как в фиде отобразится добавленный атрибут.



Чаще всего потребуется задать несколько диапазонов и в этом случае нужно просто «Добавить операцию»:



Кстати, в синем окошке в правом верхнем углу можно нажать на значок поиска и прописать там какой-то определенный айтем из фида, чтобы увидеть изменения на выбранном примере.



Добавление верхнего уровня типа товара в custom label 1

Custom label 1 можно создать по такой же логике, используя атрибут «тип товара».

Шаг 1. На странице правил создаем новое правило, в котором указываем уже custom label 1. В «Источнике данных» выбираем созданный ранее атрибут и сохраняем изменения.



Шаг 2. В «Источники данных» задаем значение «тип товара», чтобы заполнить custom label 1 его значениями и потом редактировать их:



Шаг 3. В «Правила преобразования» выбираем «Разделить и выбрать» и делим по разделителю и выбираем последний элемент:



Нажимаем «ОК» и сохраняем проект.

Schema.org и создание автоматического фида

Schema.org — это разработанная Google, Microsoft, Yahoo and Yandex разметка сайта, которая позволяет поисковикам лучше понимать структуру ресурсов. Если говорить о Google Ads, то разметка позволяет DSA-кампаниям работать более эффективно, а в GMC есть возможность создать фид на основе данных сайта. Обязательное условие для этого — разметка страниц с помощью Schema.org. Кроме того, разметка позволяет автоматически менять цены в фидах.

Чтобы проверить, размечен ли сайт и насколько хорошо, можно использовать специальные инструменты, например «Проверка структурированных данных от Google». Для сканирования страниц Google также использует файлы Sitemap.

Чтобы фид был автоматическим, нужно при его создании выбрать «Сканирование сайта» в качестве способа загрузки. Тогда в фид попадут все атрибуты, которые помечены на сайте. Изменять значения в фиде можно с помощью дополнительных фидов или правил преобразования фидов.

Данный тип загрузки фида доступен новым аккаунтам.

Фид отзывов

Фид отзывов позволяет показывать звезды рейтинга товаров в поиске. В объявлении это выглядит так:



Это еще один способ сделать объявления более заметными и увеличить их CTR.

Отзывы могут собираться как на сайте, так и с помощью агрегаторов или с помощью сервиса «Google отзывы клиентов».

Для загрузки фидов отзывов в Google Merchant Center необходимо подключиться к программе «Рейтинги товаров». Чтобы зарегистрироваться, нужно ответить на несколько вопросов. Здесь есть ограничения, например, отзывов должно быть не менее 50.

После подключения аккаунта к программе в меню справа появится вкладка «Маркетинг», в которой можно найти «Отзывы о товарах».



Загружать фиды отзывов можно двумя способами:

По расписанию, где настройка идентична загрузке обычного фида по расписанию. Самостоятельная загрузка файла.

По ссылке пример фида отзывов.

Важно заметить, что Google связывает отзывы и конкретный товар с помощью gtin, mpn и brand. При этом основной атрибут для связки — gtin, поэтому рекомендуется указывать его корректно и в основном фиде, и в фиде отзывов. Больше подробностей по структуре фида отзывов вы найдете в Product Review Feeds. Модерация фида может занять от 2-х до 4-х недель.

Все вышеперечисленные инструменты расширяют возможности GMC и помогают повысить эффективность рекламных кампаний. Надеюсь, описанные подходы и инструменты окажутся понятными и полезными, и вы сможете применить их для решения своих задач.

