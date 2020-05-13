Google позволил продавцам связывать аккаунты Merchant Center и PayPal

Google предоставил продавцам возможность связывать учётные записи в Merchant Center и PayPal.
Теперь те ритейлеры и бренды, которые используют PayPal в качестве одного из вариантов оплаты на своих сайтах, смогут связать аккаунты в PayPal и Google Merchant Center.
Согласно Google, новым продавцам это позволит ускорить верификацию в GMC, а существующим — показывать больше товаров в результатах поиска Google.
Чтобы связать аккаунты, нужно перейти в раздел «Tools» в Merchant Center, найти пункт «Linked accounts» в настройках, выбрать «Platforms» и отметить PayPal.
В будущем Google добавит больше вариантов платёжных сервисов для выбора.
Напомним, что интеграция с PayPal была анонсирована в апреле, когда Google сообщил о бесплатном доступе к Google Shopping.
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