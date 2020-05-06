Google Ads тестирует новую цель для кампаний Smart Shopping

Google Ads проводит бета-тестирование новой цели для кампаний Smart Shopping – New Customer Acquisition (NCA). Об этом сообщил консультант агентства Door4 Стивен Джонс в LinkedIn.
Новая цель позволяет рекламодателям оптимизировать кампании Smart Shopping таким образом, чтобы они работали на привлечение новых клиентов.
Чтобы определить, является ли пользователь новым, учитываются следующие сведения:
- Собственные данные Google;
- Передаваемые данные: рекламодатели могут определить новых пользователей путём сочетания глобального тега и параметра new_customer.
- Список существующих клиентов: рекламодатели также могут загрузить список своих клиентов в Google Ads.
Google рекомендует задействовать все три источника данных для максимально возможной точности.
Расчёт общей ценности конверсии
Для определения общей ценности конверсии (Total Coversion Value) ценность нового клиента суммируется с ценностью покупки.
Это значение затем будет использоваться для определения размера ставок.
Новый параметр customer_lifetime_value
Google также готовит к запуску новый параметр customer_lifetime_value, который можно будет использовать для динамического измерения LTV на основе заданного критерия.
Эти данные будут представлены в столбце Lifetime Value и смогут использоваться для оптимизации ставок.
Как присоединиться к бета-тестированию
Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно связаться с менеджером Google Ads.
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