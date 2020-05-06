Google Ads тестирует новую цель для кампаний Smart Shopping

Google Ads проводит бета-тестирование новой цели для кампаний Smart Shopping – New Customer Acquisition (NCA). Об этом сообщил консультант агентства Door4 Стивен Джонс в LinkedIn.

Новая цель позволяет рекламодателям оптимизировать кампании Smart Shopping таким образом, чтобы они работали на привлечение новых клиентов.

Чтобы определить, является ли пользователь новым, учитываются следующие сведения:

Собственные данные Google;

Передаваемые данные: рекламодатели могут определить новых пользователей путём сочетания глобального тега и параметра new_customer.

Список существующих клиентов: рекламодатели также могут загрузить список своих клиентов в Google Ads.

Google рекомендует задействовать все три источника данных для максимально возможной точности.

Расчёт общей ценности конверсии

Для определения общей ценности конверсии (Total Coversion Value) ценность нового клиента суммируется с ценностью покупки.

Это значение затем будет использоваться для определения размера ставок.

Новый параметр customer_lifetime_value

Google также готовит к запуску новый параметр customer_lifetime_value, который можно будет использовать для динамического измерения LTV на основе заданного критерия.

Эти данные будут представлены в столбце Lifetime Value и смогут использоваться для оптимизации ставок.

Как присоединиться к бета-тестированию

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, нужно связаться с менеджером Google Ads.