GoDaddy оповестил клиентов о взломе хостинг-аккаунтов

Регистратор доменных имён GoDaddy разослал части своих клиентов уведомления о взломе хостинг-аккаунтов.

Согласно информации на сайте Калифорнийского департамента юстиции, инцидент произошёл 19 октября 2019 года. При этом компания сообщила о нём лишь спустя полгода – 3 мая 2020 года.

«Внутреннее расследование показало, что неавторизованный злоумышленник получил доступ к вашим учётным данным. Последние он использовал для доступа к аккаунту по SSH», — говорится в разосланном клиентам уведомлении GoDaddy.

Согласно уведомлению, взлом был обнаружен в апреле.

При этом в компании заверили, что пока не нашли доказательств модификации файлов или создания новых со стороны атакующих.

Также отмечается, что основные учётные записи не пострадали.