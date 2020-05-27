Google выдаст по $1000 всем сотрудникам, работающим из дома

Google планирует постепенно возобновить работу своих офисов начиная с 6 июля, но многие сотрудники компании продолжат трудиться из дома до сентября или даже до конца года.

В связи с этим руководство Google решило выплатить каждому сотруднику, работающему удалённо, $1000 на приобретение необходимого оборудования и мебели для работы из дома. Об этом объявил глава компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) во вторник, 26 мая.

«У нас будут строгие меры по охране труда и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение руководящих принципов социального дистанцирования и санитарии, поэтому офис будет выглядеть и ощущаться иначе, чем когда вы уходили», — отметил Пичаи в обращении к сотрудникам.

В сентябре Google планирует вернуть в офисы около 30% персонала. При этом большинство офисных сотрудников смогут продолжить работать удалённо до конца 2020 года.

В будущем Google также планирует разработать более гибкие политики в отношении того, в каком режиме могут работать сотрудники компании.