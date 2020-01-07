Google раскритиковал совет по добавлению в заголовки «2020» для обновления контента

Один из пользователей Reddit поделился «pro-советом» по улучшению позиций сайта в поисковой выдаче Google. Он считает, что для этого достаточно заменить в заголовках «2019» на «2020», чтобы «обновить» контент и сделать его актуальным для поисковых систем. Однако сотрудник Google Джон Мюллер раскритиковал эту стратегию.

В своём комментарии Мюллер ограничился одним предложением в духе предложенного автором поста совета:

«Лучшие способы распознать низкокачественный контент в 2020 году».

Джон уже касался этого вопроса в 2018 году. Тогда он заявил, что когда пользователь осознаёт, что на самом деле видит старый контент, то это убивает «любую авторитетность», которую имеет данный автор или сайт.

Несмотря на это, многие SEO-специалисты считают данную тактику довольно эффективной.