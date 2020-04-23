Google об обработке 301 редиректов и выборе канонического URL

В очередном выпуске серии видео #AskGoogleWerbmasters сотрудник поиска Джон Мюллер объяснил, как Google обрабатывает 301 редиректы и выбирает канонические URL.

В рамках этой серии Google отвечает на частые вопросы владельцев сайтов и SEO-специалистов.

В новом выпуске автор вопроса хотел узнать, сколько времени требуется Google, чтобы начать ранжировать новый URL после внедрения 301 редиректа. Он рассказал, что настроил переадресацию 301 со страницу А на страницу В, но Google индексирует обе страницы и по-прежнему ранжирует старый URL.

Мюллер ответил, что даже SEO-специалисты в Google хотели бы знать ответ на этот вопрос:

«Это то, о чём даже SEO-команда в Google хотела спросить у нас. К сожалению, мы не можем помочь им в вопросах SEO».

Переадресация 301 — это не единственный сигнал для каноникализации

Владелец сайта, задавший Мюллеру вопрос, пытался добиться того, чтобы новый URL учитывался Google как каноническая версия страницы. Для этого была настроена переадресация 301.

Однако Мюллер отметил, что 301 редирект — это лишь один из сигналов, используемых Google для определения канонического URL. Среди других факторов значатся внутренние ссылки, файлы Sitemap и все другие ссылки на исходную страницу. Если все факторы совпадают, то Google обрабатывает URL как канонический.

Поэтому для смены канонического URL владельцам сайтов нужно обновить внутренние ссылки, чтобы они указывали на новый URL, и заменить старый URL на новый в файле Sitemap.

Если какие-либо крупные сайты ссылаются на старый URL, то можно связаться с ними и попросить обновить ссылку.

Другими словами, важно сформировать максимум сигналов, указывающих Google на то, что новый URL является самой релевантной версией для пользователей.

Как проверить, какой URL является каноническим

Для этого рекомендуется использовать инструмент проверки URL в Search Console.

При этом искать старый URL не нужно, это не поможет. Google скорее всего его покажет, даже если он переключился на новый URL. Но это не значит, что поисковик использует его как каноническую версию.

Если Google выбрал в качестве канонического не тот URL, то необходимо проверить те сигналы, которые он получает, и обновить их.