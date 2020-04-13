Редактор Google Ads обновили до версии 1.3

Google сообщил об обновлении Редактора Google Ads до версии 1.3. Среди основных изменений — поддержка общих бюджетов, показателя оптимизации и другие улучшения.

Google Ads Editor v1.3 now supports shared budgets, optimization score, and more. Download the latest version by opening Google Ads Editor. pic.twitter.com/2aYBYDLKOH — Google Ads (@GoogleAds) April 10, 2020

Что нового:

Общие бюджеты. В Редакторе Google Ads теперь доступна полная поддержка общих бюджетов. Рекламодатели могут создавать, редактировать и удалять общие бюджеты, а также переносить кампании из одного общего бюджета в другой.

В Редакторе Google Ads теперь доступна полная поддержка общих бюджетов. Рекламодатели могут создавать, редактировать и удалять общие бюджеты, а также переносить кампании из одного общего бюджета в другой. Показатель оптимизации . При выборе нескольких кампаний или аккаунтов в сетке и на панели редактирования их общий показатель оптимизации будет указан на панели рядом с идентификатором клиента. Также можно будет посмотреть показатель оптимизации по отдельным кампаниям.

. При выборе нескольких кампаний или аккаунтов в сетке и на панели редактирования их общий показатель оптимизации будет указан на панели рядом с идентификатором клиента. Также можно будет посмотреть показатель оптимизации по отдельным кампаниям. Лишние разделы будут скрыты. На панели редактирования будут скрыты разделы, которые не соответствуют текущим настройкам. Это изменением призвано облегчить навигацию по экрану и сократить использование полосы прокрутки.

На панели редактирования будут скрыты разделы, которые не соответствуют текущим настройкам. Это изменением призвано облегчить навигацию по экрану и сократить использование полосы прокрутки. Открытие панели редактирования в новом окне. Теперь панель редактирования можно открывать в отдельном всплывающем окне, которое называется «Редактирование выбранных кампаний». В новом окне видно больше столбцов.

Теперь панель редактирования можно открывать в отдельном всплывающем окне, которое называется «Редактирование выбранных кампаний». В новом окне видно больше столбцов. Быстрый переход к ошибкам, предупреждениям и уведомлениям . На панели ошибок внизу расположены значки, обозначающие ошибки, предупреждения и уведомления. Нажав на соответствующий значок, можно перейти к первому сообщению. Эти значки работают так же, как вкладки на панели редактирования.

. На панели ошибок внизу расположены значки, обозначающие ошибки, предупреждения и уведомления. Нажав на соответствующий значок, можно перейти к первому сообщению. Эти значки работают так же, как вкладки на панели редактирования. Устаревшие кампании . Прекращена поддержка устаревших универсальных кампаний для приложений.

. Прекращена поддержка устаревших универсальных кампаний для приложений. Объявления-карусели Discovery. Добавлена полная поддержка этого формата.

Со всеми изменениями в версии 1.3 можно ознакомиться в Справке Google Ads.