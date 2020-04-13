Редактор Google Ads обновили до версии 1.3

Google сообщил об обновлении Редактора Google Ads до версии 1.3. Среди основных изменений — поддержка общих бюджетов, показателя оптимизации и другие улучшения.
Что нового:
- Общие бюджеты. В Редакторе Google Ads теперь доступна полная поддержка общих бюджетов. Рекламодатели могут создавать, редактировать и удалять общие бюджеты, а также переносить кампании из одного общего бюджета в другой.
- Показатель оптимизации. При выборе нескольких кампаний или аккаунтов в сетке и на панели редактирования их общий показатель оптимизации будет указан на панели рядом с идентификатором клиента. Также можно будет посмотреть показатель оптимизации по отдельным кампаниям.
- Лишние разделы будут скрыты. На панели редактирования будут скрыты разделы, которые не соответствуют текущим настройкам. Это изменением призвано облегчить навигацию по экрану и сократить использование полосы прокрутки.
- Открытие панели редактирования в новом окне. Теперь панель редактирования можно открывать в отдельном всплывающем окне, которое называется «Редактирование выбранных кампаний». В новом окне видно больше столбцов.
- Быстрый переход к ошибкам, предупреждениям и уведомлениям. На панели ошибок внизу расположены значки, обозначающие ошибки, предупреждения и уведомления. Нажав на соответствующий значок, можно перейти к первому сообщению. Эти значки работают так же, как вкладки на панели редактирования.
- Устаревшие кампании. Прекращена поддержка устаревших универсальных кампаний для приложений.
- Объявления-карусели Discovery. Добавлена полная поддержка этого формата.
Со всеми изменениями в версии 1.3 можно ознакомиться в Справке Google Ads.
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