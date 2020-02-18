Google Ads тестирует больше вариантов для отслеживания конверсий на сайте

Google Ads тестирует более точечные варианты для отслеживания действий-конверсий на сайтах.

Новые опции заметил сотрудник Zen Online Marketing Йетин Мулай (Yatin Mulay). Он поделился этой информацией в Twitter:

На данный момент в Google Ads можно отслеживать 5 вариантов действий-конверсий на сайте: покупки, подписки на рассылку, просмотры страницы, заполнение формы и другое.

В тестовой версии этот список разделён на 2 категории: «покупки» и «лиды».

В дополнение к покупкам появилась возможность отслеживать клики по объявлению, которые закончились добавлением товара в корзину, началом оформления заказа или подпиской.

Что касается лидогенерации, то Google Ads добавил возможность настраивать такие действия, как отправка формы, запись, регистрация, запрос цены, просмотр маршрута проезда или исходящие клики.

В целом новые, более точечные варианты упрощают отслеживание микроконверсий и оптимизацию кампаний для разных этапов пути к покупке.

Тестирование пока проводится в ограниченном масштабе.