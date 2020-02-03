Google и Apple временно закрыли свои офисы в Китае

В конце прошлой недели Google временно закрыл все свои филиалы в Китае из-за эпидемии коронавируса, бушующей в стране.
Решение компании охватывает офисы на территории материкового Китая, в Гонконге и на Тайване.
Google также ввёл временные ограничения на поездки в Китай и Гонконг.
Позже решение о временном закрытии офисов, а также магазинов и контактных центров в Китае приняла компания Apple. Они не будут работать до 9 февраля.
Эти меры были приняты на фоне действий китайского правительства, которое пытается остановить распространение коронавируса. Власти страны призывают граждан минимизировать поездки, по возможности оставаться дома и не посещать общественные места.
Что касается Apple и Google, то они пытаются защитить своих сотрудников от угрозы заражения.
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