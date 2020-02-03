Google и Apple временно закрыли свои офисы в Китае

В конце прошлой недели Google временно закрыл все свои филиалы в Китае из-за эпидемии коронавируса, бушующей в стране.

Решение компании охватывает офисы на территории материкового Китая, в Гонконге и на Тайване.

Google также ввёл временные ограничения на поездки в Китай и Гонконг.

Позже решение о временном закрытии офисов, а также магазинов и контактных центров в Китае приняла компания Apple. Они не будут работать до 9 февраля.

Apple is closing ALL stores, corporate offices, and contact centers in China due to Coronavirus through Feb. 9, company says in statement. https://t.co/E5xGkgAkeS pic.twitter.com/bbpGN885n4 — Mark Gurman (@markgurman) February 1, 2020

Эти меры были приняты на фоне действий китайского правительства, которое пытается остановить распространение коронавируса. Власти страны призывают граждан минимизировать поездки, по возможности оставаться дома и не посещать общественные места.

Что касается Apple и Google, то они пытаются защитить своих сотрудников от угрозы заражения.