Гэри Илш заявил, что Google может отказаться от nofollow в будущем

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Гэри Илш выступил с докладом на конференции Pubcon в Остине, где рассказал подробнее о последних нововведениях в поиске и ответил на вопросы вебмастеров.

  • Nofollow и новые ссылочные атрибуты

В ходе своего выступления Илш заявил, что в будущем Google может полностью отказаться от nofollow. Тогда поисковик больше не будет требовать от вебмастеров использовать ссылочные атрибуты, а будет самостоятельно определять характер ссылок. «Но сначала нам нужно обучить свой алгоритм», — отметил Илш.

Используя новые атрибуты, рекомендуемые Google (rel=sponsored и rel=ugc), владельцы сайтов помогают алгоритму обучаться.

Илш также отметил, что Google уже использует nofollow как подсказку в ранжировании:

При этом в сканировании и индексировании эти подсказки, похоже, пока не используются. Но по цитатам в Twitter не совсем понятно, так ли это на самом деле.

  • Дедупликация

Дедупликация, которая недавно была запущена для избранных сниппетов (featured snippets), может быть расширена на другие функции в SERP, такие как карусели. Но пока никаких конкретных планов у Google нет.

  • Новые настройки для сниппетов

Новые настройки, запущенные в сентябре, позволяют регулировать длину поисковых сниппетов, но Илш посоветовал использовать их с осторожностью.

  • Стандартизация robots.txt

В 2019 году Google начал работу по переводу Robots Exclusion Protocol в разряд официальных стандартов. До этого спецификация robots.txt не менялась долгие годы. Над стандартизацией протокола Google работает в сотрудничестве с другими поисковыми системами.

  • Noindex

Илш также упомянул директиву noindex и отметил, что только 0,001 сайтов её корректно используют.

  • Планы Google на 2020 год

В ответ на вопрос, над чем Google будет работать в 2020 году, Илш назвал следующие пункты:

  • расширение mobile-first индексации;
  • изменения в user-agents;
  • учебная программа по оптимизации для BERT.

Что касается последнего пункта, то позже выяснилось, что эта была лишь шутка:

А в ходе своего выступления Илш ещё раз повторил, что оптимизировать сайт для BERT невозможно.

Отметим, что региональная конференция Pubcon Austin 2020 состоялась 6 февраля.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Мда, внаглую, открыто подтвердил, что вся эта чепуха с новыми атрибутами ссылок нужна только для обучения робота Гугла. Ага, разошлись. Уже бежим обучать вашего бота, наперегонки.

Несмешные шутки представителей Гугла в очередной раз подтверждают, что они понятия не имеют, как работает их поисковая система.

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3 часов назад