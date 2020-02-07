Гэри Илш заявил, что Google может отказаться от nofollow в будущем

Сотрудник Google Гэри Илш выступил с докладом на конференции Pubcon в Остине, где рассказал подробнее о последних нововведениях в поиске и ответил на вопросы вебмастеров.

@methode is about to jump into a presentation that covers the things that happened last year with Google that lots of people talked about#pubcon — Greg Gifford (@GregGifford) February 6, 2020

Nofollow и новые ссылочные атрибуты

В ходе своего выступления Илш заявил, что в будущем Google может полностью отказаться от nofollow. Тогда поисковик больше не будет требовать от вебмастеров использовать ссылочные атрибуты, а будет самостоятельно определять характер ссылок. «Но сначала нам нужно обучить свой алгоритм», — отметил Илш.

Используя новые атрибуты, рекомендуемые Google (rel=sponsored и rel=ugc), владельцы сайтов помогают алгоритму обучаться.

You do not have to adopt Google's new rels. But, if you'd like to help Google understand content types more efficiently then utilize their newly recommended rels. This could help them eventually get away from the nofollow requirement. @methode #pubcon — Jesse McDonald (@jesseseogeek) February 6, 2020

@methode Google will use some signals from nofollow links with the new attributes. Those attributes are not mandatory but help search engines train their ML algos. Long term goal is nofollow does exist, and algos *know* which links shouldn’t pass value #pubcon — Grant Simmons (@simmonet) February 6, 2020

Илш также отметил, что Google уже использует nofollow как подсказку в ранжировании:

nofollow is now a hint for ranking @methode #Pubcon — Shelly Fagin (@shellyfagin) February 6, 2020

We enabled our ranking engineers to use nofollow links if they want to. We wanted to give users a way to give more information about the links @methode #Pubcon — Shelly Fagin (@shellyfagin) February 6, 2020

При этом в сканировании и индексировании эти подсказки, похоже, пока не используются. Но по цитатам в Twitter не совсем понятно, так ли это на самом деле.

Google will use nofollow links if they want to. This hasn’t happened yet but they want to start a project in the future. #pubcon — Nicole DeLeon (@nicoleldeleon) February 6, 2020

He also said there is no current project at Google that he knows of. But it’s definitely something they are looking into. — Nicole DeLeon (@nicoleldeleon) February 7, 2020

Дедупликация

Дедупликация, которая недавно была запущена для избранных сниппетов (featured snippets), может быть расширена на другие функции в SERP, такие как карусели. Но пока никаких конкретных планов у Google нет.

.@methode says that deduplication in SERPs, such as in featured snippets, MIGHT roll out to other areas of search (such as carousels), but he hasn't seen any plans for such yet. #pubcon — Kelcey Drapp (@kelceydrapp) February 6, 2020

Новые настройки для сниппетов

Новые настройки, запущенные в сентябре, позволяют регулировать длину поисковых сниппетов, но Илш посоветовал использовать их с осторожностью.

you can suggest snippet length, or even to not include text in a snippet, but @methode advises caution when using the new features#pubcon — Greg Gifford (@GregGifford) February 6, 2020

Стандартизация robots.txt

В 2019 году Google начал работу по переводу Robots Exclusion Protocol в разряд официальных стандартов. До этого спецификация robots.txt не менялась долгие годы. Над стандартизацией протокола Google работает в сотрудничестве с другими поисковыми системами.

#PubCon robots.txt got a facelift and became standardized. Search engines finally speak to each other @methode @Pubcon — Navah Hopkins (@navahf) February 6, 2020

Google has been working with several other search engines to standardize Robots.txt files. @methode #Pubcon — Shelly Fagin (@shellyfagin) February 6, 2020

Noindex

Илш также упомянул директиву noindex и отметил, что только 0,001 сайтов её корректно используют.

Only 0.001% of sites were using noindex correctly. @methode #pubcon — Jesse McDonald (@jesseseogeek) February 6, 2020

Планы Google на 2020 год

В ответ на вопрос, над чем Google будет работать в 2020 году, Илш назвал следующие пункты:

расширение mobile-first индексации;

изменения в user-agents;

учебная программа по оптимизации для BERT.

Things to come to Google in 2020: more mobile first indexing, changes to user-agents, a curriculum for optimizing for #BERT. @methode #pubcon — Kelcey Drapp (@kelceydrapp) February 6, 2020

Что касается последнего пункта, то позже выяснилось, что эта была лишь шутка:

I asked him after his talk to clarify and he let me know it was intended as a joke. — Nicole DeLeon (@nicoleldeleon) February 7, 2020

А в ходе своего выступления Илш ещё раз повторил, что оптимизировать сайт для BERT невозможно.

I’ll say it again for clarity. You cannot optimize for BERT. But you should work on your writing skills and learn to flow and transition in your writing and write for a lay audience. @methode — Nicole DeLeon (@nicoleldeleon) February 6, 2020

Отметим, что региональная конференция Pubcon Austin 2020 состоялась 6 февраля.