Гэри Илш заявил, что Google может отказаться от nofollow в будущем

Сотрудник Google Гэри Илш выступил с докладом на конференции Pubcon в Остине, где рассказал подробнее о последних нововведениях в поиске и ответил на вопросы вебмастеров.
- Nofollow и новые ссылочные атрибуты
В ходе своего выступления Илш заявил, что в будущем Google может полностью отказаться от nofollow. Тогда поисковик больше не будет требовать от вебмастеров использовать ссылочные атрибуты, а будет самостоятельно определять характер ссылок. «Но сначала нам нужно обучить свой алгоритм», — отметил Илш.
Используя новые атрибуты, рекомендуемые Google (rel=sponsored и rel=ugc), владельцы сайтов помогают алгоритму обучаться.
Илш также отметил, что Google уже использует nofollow как подсказку в ранжировании:
При этом в сканировании и индексировании эти подсказки, похоже, пока не используются. Но по цитатам в Twitter не совсем понятно, так ли это на самом деле.
- Дедупликация
Дедупликация, которая недавно была запущена для избранных сниппетов (featured snippets), может быть расширена на другие функции в SERP, такие как карусели. Но пока никаких конкретных планов у Google нет.
- Новые настройки для сниппетов
Новые настройки, запущенные в сентябре, позволяют регулировать длину поисковых сниппетов, но Илш посоветовал использовать их с осторожностью.
- Стандартизация robots.txt
В 2019 году Google начал работу по переводу Robots Exclusion Protocol в разряд официальных стандартов. До этого спецификация robots.txt не менялась долгие годы. Над стандартизацией протокола Google работает в сотрудничестве с другими поисковыми системами.
- Noindex
Илш также упомянул директиву noindex и отметил, что только 0,001 сайтов её корректно используют.
- Планы Google на 2020 год
В ответ на вопрос, над чем Google будет работать в 2020 году, Илш назвал следующие пункты:
- расширение mobile-first индексации;
- изменения в user-agents;
- учебная программа по оптимизации для BERT.
Что касается последнего пункта, то позже выяснилось, что эта была лишь шутка:
А в ходе своего выступления Илш ещё раз повторил, что оптимизировать сайт для BERT невозможно.
Отметим, что региональная конференция Pubcon Austin 2020 состоялась 6 февраля.
Мда, внаглую, открыто подтвердил, что вся эта чепуха с новыми атрибутами ссылок нужна только для обучения робота Гугла. Ага, разошлись. Уже бежим обучать вашего бота, наперегонки.
Несмешные шутки представителей Гугла в очередной раз подтверждают, что они понятия не имеют, как работает их поисковая система.