Google обрабатывает запросы на повторную проверку в пакетном режиме

Во время последней видеовстречи для вебмастров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно задержек в обработке запросов на повторную проверку сайта.

Мюллер объяснил, что Google может группировать эти запросы по категориям и обрабатывать их по группам – партию за партией.

«Иногда команда работает над этим в пакетном режиме. Сначала они проверяют один набор таких запросов, затем – следующий. Группировка может быть по стране, по типу проблемы и т.п.».

Поскольку обработка осуществляется в пакетном режиме, то это может восприниматься как задержка, хотя в техническом плане никаких проблем такого рода на данный момент у Google нет. По крайней мере, Мюллер о них ничего не знает.

Обычно обработка запросов, связанных с безопасностью и malware, происходит в течение 24-48 часов. При этом в случае ручных санкций за спам и другие нарушения проверка может занимать недели и даже месяцы.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 3:09 на видео ниже: