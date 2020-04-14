Google: как изменилось поисковое поведение в период пандемии

Google опубликовал данные по последним поисковым трендам, которые показывают, как изменилось поведение и интересы пользователей во время пандемии.
Эти данные призваны помочь компаниям быть более полезными для их клиентов в этот непростой период.
Всего Google выделяет 5 основных текущих трендов в поисковом поведении:
- Сбор критически важной информации
- Установление новых связей
- Адаптация к изменениям в распорядке жизни
- Благодарность ежедневным героям
- Забота о себе и других
1. Сбор критической информации
Потребители остро нуждаются в новом контенте, который поможет им справиться с последними изменениями в жизни и адаптироваться к ним.
Ритейлеры переходят на доставку, школы закрываются, большая часть рабочей силы остаётся дома и т.п.
Компании и организации должны предоставлять чёткую и конкретную информацию о том, как, где и когда потребители могут получить то, что им нужно.
Google отмечает повышение поискового интереса к таким темам, как:
- Доставка на дом
- Можно ли замораживать разные виды продуктов
- Временная работа
- Приостановление выплат по ипотеке
Учитывая последние изменения, Google рекомендует компаниям:
- Признайте новую реальность.
- Предоставьте клиентам достоверную, подробную и актуальную информацию о своей работе.
- Регулярно обновляйте информацию на сайте, в блоге, в социальных сетях и на странице в Googe Мой бизнес.
- Будьте гибкими. Помогайте клиентам с отменами, возвратом средств и решением различных вопросов.
2. Связи и отношения
В условиях социального дистанционирования люди устанавливают новые связи онлайн и ищут способы поддержания существующих отношений.
Google отметил рост интереса пользователей к следующим темам:
- Видео «со мной» на YouTube;
- Количество видео типа «учитесь со мной» выросло на 54% в сравнении год к году;
- «Готовьте вместе со мной» и «дезинфицируйте вместе со мной» также являются трендовыми запросами в данное время;
- Видеоигры для нескольких игроков;
- Виртуальные «часы счастья».
В этом направлении Google рекомендует маркетологам следующее:
- Ищите способы для связи со своими клиентами – как на локальном уровне, так и глобальном.
- Подумайте, может ли ваша компания принимать участие в организации совместных онлайн-активностей и т.п.
3. Адаптация к изменениям
По мере того, как люди корректируют свои рутины и графики в соответствии с требованиями карантина, их онлайн-привычки меняются.
Эти изменения привели к всплескам в поисковом интересе к таким темам, как «сделай сам», «стационарные велосипеды» и «наборы гантелей».
Пользователей также интересует, как другие люди адаптируются к изменениям в своей повседневной жизни.
В этом направлении Google рекомендует компаниям следующее:
- Дайте людям знать, что решения доступны всегда и везде.
- Выясните, когда люди нуждаются в вас больше всего – по своим собственным данным (аналитика по сайту, показатели открытия email-рассылки) или по Google Trends, и соответствующим образом скорректируйте свою коммуникационную стратегию.
- Частые обновления или публикации. Сейчас существует потребность в контенте, который информирует, развлекает, объединяет и помогает лучше себя чувствовать.
4. Благодарность ежедневным героям
Люди благодарны работникам медицины, сотрудникам служб доставки и всем тем, кто продолжает ходить на работу и помогать другим.
Многие при этом рискуют собственным здоровьем и жизнью, что привело к всплеску поискового интереса к такой теме, как «благодарность работникам служб жизнеобеспечения».
Здесь Google рекомендует компаниям следующее:
- Ищите тех людей, которые помогают другим, и найдите способы поддержать и поблагодарить их.
- Подумайте, кто эти герои среди ваших сотрудников, клиентов или членов местного сообщества.
- Подумайте, если ли другие нечеловеческие «герои», которые могут принести пользу — такие как ваша технология, оборудование и т.п.
5. Забота о себе и других
В настоящее время также наблюдается рост поискового интереса к тем активностям, которые помогают снизить беспокойство, тревогу и уменьшить скуку.
Это могут быть как виртуальные активности и развлечения, так и реальные.
Пользователи стали чаще искать по таким запросам, как «пазлы» и «релаксация», а также интересоваться виртуальными турами по арт-галереям и музеям.
Чтобы помочь пользователям найти новые способы обогатить их жизнь, Google рекомендует компаниям следующее:
- Участвуйте в организации виртуальных мероприятий;
- Присоединяйтесь к обсуждению вопросов о поддержании здоровья дома.
- Переходите на те платформы и форматы, которые удобны для людей, которые находятся дома.
Подводя итог, в Google отметили, что чем более полезными компании будут сейчас, тем лучше они будут себя чувствовать в долгосрочной перспективе.
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