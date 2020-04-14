Google: как изменилось поисковое поведение в период пандемии

Google опубликовал данные по последним поисковым трендам, которые показывают, как изменилось поведение и интересы пользователей во время пандемии.

Эти данные призваны помочь компаниям быть более полезными для их клиентов в этот непростой период.

Всего Google выделяет 5 основных текущих трендов в поисковом поведении:

Сбор критически важной информации

Установление новых связей

Адаптация к изменениям в распорядке жизни

Благодарность ежедневным героям

Забота о себе и других

1. Сбор критической информации

Потребители остро нуждаются в новом контенте, который поможет им справиться с последними изменениями в жизни и адаптироваться к ним.

Ритейлеры переходят на доставку, школы закрываются, большая часть рабочей силы остаётся дома и т.п.

Компании и организации должны предоставлять чёткую и конкретную информацию о том, как, где и когда потребители могут получить то, что им нужно.

Google отмечает повышение поискового интереса к таким темам, как:

Доставка на дом

Можно ли замораживать разные виды продуктов

Временная работа

Приостановление выплат по ипотеке

Учитывая последние изменения, Google рекомендует компаниям:

Признайте новую реальность.

Предоставьте клиентам достоверную, подробную и актуальную информацию о своей работе.

Регулярно обновляйте информацию на сайте, в блоге, в социальных сетях и на странице в Googe Мой бизнес.

Будьте гибкими. Помогайте клиентам с отменами, возвратом средств и решением различных вопросов.

2. Связи и отношения

В условиях социального дистанционирования люди устанавливают новые связи онлайн и ищут способы поддержания существующих отношений.

Google отметил рост интереса пользователей к следующим темам:

Видео «со мной» на YouTube;

Количество видео типа «учитесь со мной» выросло на 54% в сравнении год к году;

«Готовьте вместе со мной» и «дезинфицируйте вместе со мной» также являются трендовыми запросами в данное время;

Видеоигры для нескольких игроков;

Виртуальные «часы счастья».

В этом направлении Google рекомендует маркетологам следующее:

Ищите способы для связи со своими клиентами – как на локальном уровне, так и глобальном.

Подумайте, может ли ваша компания принимать участие в организации совместных онлайн-активностей и т.п.

3. Адаптация к изменениям

По мере того, как люди корректируют свои рутины и графики в соответствии с требованиями карантина, их онлайн-привычки меняются.

Эти изменения привели к всплескам в поисковом интересе к таким темам, как «сделай сам», «стационарные велосипеды» и «наборы гантелей».

Пользователей также интересует, как другие люди адаптируются к изменениям в своей повседневной жизни.

В этом направлении Google рекомендует компаниям следующее:

Дайте людям знать, что решения доступны всегда и везде.

Выясните, когда люди нуждаются в вас больше всего – по своим собственным данным (аналитика по сайту, показатели открытия email-рассылки) или по Google Trends, и соответствующим образом скорректируйте свою коммуникационную стратегию.

Частые обновления или публикации. Сейчас существует потребность в контенте, который информирует, развлекает, объединяет и помогает лучше себя чувствовать.

4. Благодарность ежедневным героям

Люди благодарны работникам медицины, сотрудникам служб доставки и всем тем, кто продолжает ходить на работу и помогать другим.

Многие при этом рискуют собственным здоровьем и жизнью, что привело к всплеску поискового интереса к такой теме, как «благодарность работникам служб жизнеобеспечения».

Здесь Google рекомендует компаниям следующее:

Ищите тех людей, которые помогают другим, и найдите способы поддержать и поблагодарить их.

Подумайте, кто эти герои среди ваших сотрудников, клиентов или членов местного сообщества.

Подумайте, если ли другие нечеловеческие «герои», которые могут принести пользу — такие как ваша технология, оборудование и т.п.

5. Забота о себе и других

В настоящее время также наблюдается рост поискового интереса к тем активностям, которые помогают снизить беспокойство, тревогу и уменьшить скуку.

Это могут быть как виртуальные активности и развлечения, так и реальные.

Пользователи стали чаще искать по таким запросам, как «пазлы» и «релаксация», а также интересоваться виртуальными турами по арт-галереям и музеям.

Чтобы помочь пользователям найти новые способы обогатить их жизнь, Google рекомендует компаниям следующее:

Участвуйте в организации виртуальных мероприятий;

Присоединяйтесь к обсуждению вопросов о поддержании здоровья дома.

Переходите на те платформы и форматы, которые удобны для людей, которые находятся дома.

Подводя итог, в Google отметили, что чем более полезными компании будут сейчас, тем лучше они будут себя чувствовать в долгосрочной перспективе.