Вебмастера заметили признаки крупного обновления алгоритма Google

На выходных зарубежные вебмастера заметили признаки крупного обновления поискового алгоритма Google. Об этом свидетельствуют их сообщения на тематических форумах (WebmasterWorld, Black Hat World, Google Webmaster Help), в Twitter и на других площадках.

Жители форума Searchengines.guru также заметили изменения по своим ресурсам.

Колебания в выдаче начали наблюдаться примерно с пятницы, 7 февраля. В социальных сетях эта тема стала активно обсуждаться немного позже – в субботу-воскресенье.

Владельцы сайтов говорят о значительном снижении трафика. Так, у одного из вебмастеров трафик резко упал с 4000-5000 пользователей в день до всего лишь 600-700. И ситуация продолжает ухудшаться.

Что касается тематик, то пока непонятно, какие из них были больше всего затронуты. Среди пострадавших значатся ресурсы на тему криптовалют:

Google is at it again. Been paying attention to this for the whole week. Crypto site are getting hit again.



This might be just temporary with the latest Algo changes. But these are HUGE fucking swings.



Look at these numbers pic.twitter.com/tygUDu1myV — Ameer Rosic (@AmeerRosic) February 9, 2020

Другие сообщения в Twitter:

The site owner reached out to me after seeing very strange drops in Google organic traffic, which then returned, only to drop again. 20K users per day dropped to just 9K. Also notice the drop on 1/28. Maybe testing?? I'm digging in further now. Just a heads-up. @dr_pete https://t.co/G9G3TNFyfM — Glenn Gabe (@glenngabe) February 9, 2020

Check for pages that dropped to zero and bounced back. I'm working through a similar situation where topline traffic fell by 70% as a result of specific pages that all but disappeared. pic.twitter.com/jOVE0Utf0A — John W. DeFeo (@johndefeo) February 9, 2020

Данные инструментов мониторинга

На возможное обновление также указывают данные инструментов отслеживания SERP.

Mozcast:

SERPMetrics:

Algoroo:

Accuranker:

RankRanger:

SEMRush:

При этом, как удалось выяснить западному SEO-эксперту Гленну Гейбу, на данные инструментов не повлияли изменения, связанные с избранными сниппетами. Так что, зафиксированные ими колебания имеют другую причину:

Quick update on this. I contacted @semrush and the Sensor data should *not* be affected by the recent featured snippet changes. They are looking into the spike, but said the volatility should be accurate… This matches what @dr_pete said about Mozcast data. Just a heads-up. https://t.co/MWisOkBueG — Glenn Gabe (@glenngabe) February 8, 2020

В целом, судя по масштабу обсуждений и данным сервисов мониторинга, можно говорить о довольно крупном обновлении. При этом оно охватывает не только западный сегмент интернета, но и рунет.

В Google пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, что последнее официальное обновление алгоритма Google – January 2020 Core Update, было запущено 13 января.