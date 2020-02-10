Вебмастера заметили признаки крупного обновления алгоритма Google

На выходных зарубежные вебмастера заметили признаки крупного обновления поискового алгоритма Google. Об этом свидетельствуют их сообщения на тематических форумах (WebmasterWorld, Black Hat World, Google Webmaster Help), в Twitter и на других площадках.
Жители форума Searchengines.guru также заметили изменения по своим ресурсам.
Колебания в выдаче начали наблюдаться примерно с пятницы, 7 февраля. В социальных сетях эта тема стала активно обсуждаться немного позже – в субботу-воскресенье.
Владельцы сайтов говорят о значительном снижении трафика. Так, у одного из вебмастеров трафик резко упал с 4000-5000 пользователей в день до всего лишь 600-700. И ситуация продолжает ухудшаться.
Что касается тематик, то пока непонятно, какие из них были больше всего затронуты. Среди пострадавших значатся ресурсы на тему криптовалют:
Другие сообщения в Twitter:
Данные инструментов мониторинга
На возможное обновление также указывают данные инструментов отслеживания SERP.
При этом, как удалось выяснить западному SEO-эксперту Гленну Гейбу, на данные инструментов не повлияли изменения, связанные с избранными сниппетами. Так что, зафиксированные ими колебания имеют другую причину:
В целом, судя по масштабу обсуждений и данным сервисов мониторинга, можно говорить о довольно крупном обновлении. При этом оно охватывает не только западный сегмент интернета, но и рунет.
В Google пока не прокомментировали эту ситуацию.
Напомним, что последнее официальное обновление алгоритма Google – January 2020 Core Update, было запущено 13 января.
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