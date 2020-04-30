Google заблокировал 2,7 млрд рекламных объявлений в 2019 году

В 2019 году Google заблокировал и удалил 2,7 млрд объявлений за нарушение правил размещения рекламы. Об этом говорится в новом отчёте компании.

В 2018 году эта цифра составляла 2,3 млрд.

Количество заблокированных аккаунтов осталось примерно на том же уровне – около 1 млн.

Google также сообщил, что приостановил аккаунты более чем 1,2 млн издателей и удалил рекламу из 21 млн веб-страниц в своей сети за нарушение правил.

Основные тренды

В 2019 году компания наблюдала рост фишинговых атак, ориентированных на тех людей, которым нужно обновить паспорта.

Google также активно боролся с так называемыми «trick-to-click ads», которые выглядят как оповещения операционной системы.

Также наблюдался рост объявлений о персональных займах с вводящей в заблуждение информацией по условиям получения кредита. В связи с этим Google обновил свои правила. Теперь они требуют, чтобы рекламодатели указывали все комиссии, риски и преимущества предлагаемых ими займов на своём сайте или в приложении.

Влияние эпидемии COVID-19

Чтобы справиться с ростом вредоносной активности в период эпидемии, специальная команда в Google разработала новую технологию выявления нарушений.

За последние несколько месяце компания заблокировала и удалила десятки миллионов объявлений, связанных с коронавирусом. Среди причин значатся такие нарушения, как взвинчивание цен, извлечение выгоды из нехватки медицинских товаров и вводящие в заблуждения заявления о лекарственных средствах.

При этом Google продолжает работать над тем, чтобы позволить рекламодателям делиться релевантной информацией на тему COVID-19.

Google уже ослабил запрет на размещение рекламы на эту тему для

государственных учреждений, больниц, поставщиков медицинских услуг и неправительственных организаций.