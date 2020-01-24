Google ещё больше размыл грань между рекламой и органическими результатами

После редизайна десктопной поисковой выдачи Google, запущенного на прошлой неделе, грань между рекламой и органическими результатами стала ещё более размытой. Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на обсуждения в Twitter и на других площадках.

Многие эксперты считают, что в случае последнего редизайна Google речь идёт об использовании «тёмных паттернов» (англ. dark patterns) – уловок в интерфейсе, призванных ввести пользователей в заблуждение.

В новом UI реклама и органические результаты имеют похожее оформление, в связи с чем пользователи могут чаще путать эти результаты, принимая рекламу за органику и наоборот. Особенно это актуально для англоязычной выдачи, где реклама обозначается коротким словом «Ad», а новый ярлык очень напоминает фавиконы, которые отображаются рядом с обычными результатами.

Ранние данные, собранные Digiday, свидетельствуют о том, что после редизайна SERP пользователи стали чаще кликать на рекламу.

IT-редактор The Guardian Алекс Херн (Alex Hern) – один из многих комментаторов, которые указали на данную проблему.

I would argue there is now no visual distinction between ads and results. There is still, technically, *labelling*, but it's hard to escape the conclusion that it is supposed to be difficult to spot at a glance where the adverts end. pic.twitter.com/qjUmisbLER — hern (@alexhern) January 23, 2020

Эти тенденции к размытию грани между платными и органическими результатами становятся особенно очевидными, если вспомнить, как выглядела поисковая выдача Google до 2013 года. Тогда спутать рекламу с другими результатами было сложно:

Отметим, что во время запуска этого оформления в мобильной версии поиска Google заявил, что добавление фавиконов призвано облегчить пользователям «сканирование» выдачи и нахождение нужных результатов.

При этом многие эксперты считают, что цели Google были совсем другими. И на самом деле компания не столько хотела улучшить опыт пользователей, сколько увеличить свой доход от рекламы.

Эту версию отчасти подкрепляют данные, собранные Digiday. Но пока ещё мало информации, чтобы делать обоснованные выводы.

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