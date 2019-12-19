Google расширил доступ к функции Cameos в поиске

На днях Google массово разослал приглашения, которые позволяют использовать приложение Cameos on Google.
Это приложение даёт возможность записывать видеоответы на вопросы, касающиеся компании или конкретной личности, которые затем появляются на панели знаний в результатах поиска.
Приглашение получили многие пользователи.
Стоит отметить, что расширение доступа к приложению согласуется с информацией, полученной западным SEO-экспертом Гленном Гейбом на Google Webmaster Conference в ноябре. В частности, Гейбу удалось пообщаться с сотрудником Google, который работает над Cameos, и тот рассказал, что в будущем компания планирует открыть эту функциональность для всех. При этом каких-либо сроков он не назвал.
Между тем, некоторые из тех, кому пришло приглашение, позже получили email-сообщение об ошибке и были лишены доступа к этой функции.
Какая доля приглашений была отправлена по ошибке, пока неизвестно.
Подробнее о приложении Cameos on Google можно узнать в Справке.
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