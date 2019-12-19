Google расширил доступ к функции Cameos в поиске

На днях Google массово разослал приглашения, которые позволяют использовать приложение Cameos on Google.

Это приложение даёт возможность записывать видеоответы на вопросы, касающиеся компании или конкретной личности, которые затем появляются на панели знаний в результатах поиска.

Приглашение получили многие пользователи.

Стоит отметить, что расширение доступа к приложению согласуется с информацией, полученной западным SEO-экспертом Гленном Гейбом на Google Webmaster Conference в ноябре. В частности, Гейбу удалось пообщаться с сотрудником Google, который работает над Cameos, и тот рассказал, что в будущем компания планирует открыть эту функциональность для всех. При этом каких-либо сроков он не назвал.

At the Google webmaster conference I spoke with a Googler working on Cameos (videos in the SERPs where people answer questions). Here's another example of that. Famous chefs answering questions, and some for Thanksgiving. Google wants to open Cameos to all at some point. No ETA. pic.twitter.com/axyvrC9lBL — Glenn Gabe (@glenngabe) November 28, 2019

Между тем, некоторые из тех, кому пришло приглашение, позже получили email-сообщение об ошибке и были лишены доступа к этой функции.

BTW, I've had this happen to me today. Did any of you also receive an invitation to Cameos earlier, and then later it got pulled off? CC @rustybrick



It's odd, they now say it isn't ready for everyone, which I get, but the original mail said to BETA test it 😕 #confused pic.twitter.com/eIyGZ7fRpc — Evgeni (@eYordanov) December 18, 2019

Какая доля приглашений была отправлена по ошибке, пока неизвестно.

Подробнее о приложении Cameos on Google можно узнать в Справке.