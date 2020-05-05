Джон Мюллер о каннибализации ключевых слов

На прошлой неделе сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением по такой теме, как каннибализация ключевых слов.

John's thoughts on keyword cannibalization. It's not black and white, but it's usually best to have one great page trying to rank for a topic rather than several. https://t.co/8vFdWaEKpc pic.twitter.com/aHosRkA7Dj — Marie Haynes (@Marie_Haynes) April 30, 2020

Так, один из вебмастеров задал следующий вопрос:

«Я хотел бы прояснить, как работает каннибализация ключевых слов… Например, если страница ранжируется на позиции #4, то что будет, если я опубликую ещё одну страницу, нацеленную на это ключевое слово? Оттянет ли это позиции вниз или это просто непродуктивно публиковать ещё одну страницу, оптимизированную под то же ключевое слово?».

Согласно Мюллеру, каких-либо наказаний, ручных или алгоритмических санкций за создание двух страниц, оптимизированных под одно и то же ключевое слово, нет. И если на сайте есть такие страницы, то это не значит, что алгоритм по умолчанию расценит их как менее качественные.

Между тем, дополнительные страницы, скорее всего, будут занимать более низкие позиции. Одна страница, на которой были бы сосредоточены все сигналы, могла бы ранжироваться выше.

В то же время, такой подход позволяет увеличить присутствие в поисковой выдаче и повысить видимость.

Поэтому, решение, каким путём двигаться, предполагает компромисс между этими двумя целями: более высокими позициями и видимостью.

Мюллер также посоветовал не расценивать эту ситуацию как по умолчанию плохую, а учитывать контекст и смотреть, какие могут быть альтернативы.

Например, бывают ситуации, когда страницы в топе поисковой выдачи настолько сильны, что протиснуться между ними не получится. Или, например, если страницы уже ранжируются на позициях #1 и #2/#3, то создание дополнительных страниц не поможет ранжироваться выше позиции #1.

Так что, однозначного ответа на этот вопрос нет.