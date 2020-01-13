Google больше не будет индексировать собственный кеш

Google устранил недоработку, которая приводила к индексации собственного кеша поисковой системы. Об этом сообщил сотрудник компании Гэри Илш в Twitter.
Между тем в результатах поиска по запросу [site:webcache.googleusercontent.com] по-прежнему выводятся кешированные страницы. Вероятно, Google ещё не завершил запуск того исправления, о котором заявил Илш.
Проблема была выявлена 28 декабря:
Комментируя исходный твит, Илш заявил, что ничего того, что требовало бы срочного решения, в этой ситуации нет.
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