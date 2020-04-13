Google допускает разный контент для пользователей и для Googlebot

Но только если вы не вводите пользователей в заблуждение

Google допускает использование разного контента для пользователей и для поисковых роботов и не всегда расценивает такие ситуации как клоакинг. Об этом заявил сотрудник поиска Мартин Сплитт во время очередной видеовстречи на тему JavaScript SEO.

Вопрос к Сплитту звучал так:

«Можете ли вы рассказать подробнее, что считается клоакингом, а что нет? Где проходит “серая линия”?».

Сплитт ответил, что существуют разные уровни клокакинга, при этом в некоторых случаях разный контент вполне имеет право быть.

Что такое клоакинг с точки зрения Google

«Где проходит серая линия, я не могу сказать, но по сути клоакинг означает введение пользователя в заблуждение», — сказал Сплитт.

Это происходит в том случае, если пользователь, ориентируясь на результаты поиска, ожидает увидеть одно, а по факту (после перехода на сайт) получает совсем другое. Тогда речь идёт о явном клоакинге.

При этом в некоторых случаях Google допускает разный контент для пользователей и поисковых роботов:

«Клоакингом не является ситуация, когда контент сайта немного отличается. Мы все знаем, что благодаря адаптивному дизайну можем получать немного разный контент».

Так, на мобильном устройстве пользователь может загрузить один товар вместо 10, а затем перейти через несколько страниц и т.п.

Такие примеры не являются клоакингом. Это всего лишь немного другой контент в зависимости от того, что может делать браузер и каковы возможности текущего устройства.

В конечном итоге, черта между клоакингом и не клоакингом определяется тем, вводит ли владелец сайта в заблуждение пользователя.

«Если вы показываете Googlebot немного другой контент, чем реальным пользователям – например, на сайте могут быть оповещения или всплывающие окна, которые поисковый робот не видит, — то в большинстве случаев это нормально.

Если же всплывающие окна составляют 90% контента, а на странице содержится только изображение, тогда речь уже может идти о нарушении, ведь пользователь вряд ли ожидает получить такой результат.

В целом, пока вы не вводите пользователей в заблуждение, у вас всё в порядке и проблем быть не должно. И это главный критерий для понимания, что допустимо, а что нет.

Прослушать вопрос к Сплитту и его ответ на него можно на видео ниже: