Google расширил функционал подборок в поиске

Google объявил о запуске нескольких изменений в работе функции «подборки» в поиске.

Используя ИИ, «подборки» теперь группируют похожие страницы, посещённые пользователями, связанные с такими активностями, как шопинг, приготовление еды или хобби.

При желании пользователи могут сохранять рекомендуемые подборки, чтобы вернуться к ним позже.

Просмотреть эти рекомендации можно на вкладке «Подборки» в приложении Google или через боковое меню в мобильной версии Google.com.

Если пользователь не хочет, чтобы Google рекомендовал подборки, он может отключить эту функцию в настройках.

Google также начнёт предлагать пользователям релевантные страницы, основанные на том, что они сохранили в подборках. Этот контент можно будет по ссылке «Find more».

Ещё одним нововведением стала функция совместной работы, которая позволяет делиться подборками и привлекать к их созданию других людей. Например, если пользователь планирует вечеринку с друзьями, то он может поделиться с ними подборкой страниц с рецептами тех блюд, которые хочет приготовить, чтобы вместе решить, что готовить, а что нет.

Делясь подборкой, пользователи смогут указать, что могут делать с подборкой другие люди: только просматривать или также вносить изменения. При этом они в любой момент смогут снова сделать подборку закрытой.

Возможность делиться подборками и совместно работать над ними запускается по всему миру и станет доступна в ближайшие недели.

Рекомендуемые подборки запускаются пока только на английском языке в США и начнут появляться уже на этой неделе. Со временем они также станут доступны на других языках и в других странах.

Напомним, что осенью 2019 года Google запустил обновлённую версию подборок, тесно связанную с новой функцией Activity Cards.

Activity Cards – это карточки со списком ранее посещённых страниц и прошлых запросов пользователя, которые отображаются в результатах поиска. При желании пользователи могут сохранять страницы из этих карточек в подборки.