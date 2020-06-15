Google прокомментировал жалобы вебмастеров на проблемы с индексацией

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно продолжающихся жалоб со стороны владельцев сайтов на проблемы с индексацией контента.

В частности, вебмастера жалуются на то, что Google больше не сканирует их сайты так, как это было прежде.

Барри Шварц из Search Engine Roundtable спросил Мюллера, изменилось ли что-то в работе поисковой системы.

По словам Мюллера, с точки зрения качества или глубины в индексации сайтов ничего не изменилось. При этом Google улучшил соответствующие отчёты в Search Console. Теперь они показывают более точные данные, что может восприниматься владельцами сайтов как наличие проблем, хотя во многих случаях это не так.

«Я не думаю, что есть что-то действительно новое в этом отношении. Но в последние полгода или даже больше мы начали показывать эту информацию чуть более наглядно в Search Console», — отметил гуглер.

Далее он прояснил, что если говорить о процессах индексации и выбора страниц, то каких-то кардинальных изменений не было. При этом в Search Console вебмастера теперь получают более точные данные по тем URL, которые Google видел, но решил не индексировать.

Вебмастера могут воспринимать эту информацию как проблему, которую нужно решать, или как какие-то «поломки» в Google. Однако на самом деле ничего критического в этом нет, объяснил Мюллер.

«Мы просто не можем индексировать весь интернет», — отметил он.

Мюллер также рассказал, что уже говорил с сотрудниками из команды Search Console о том, что наличие этой информации смущает владельцев сайтов и они ощущают потребность что-то исправлять.

При этом в Google всё же считают важным предоставлять вебмастерам эти данные, чтобы они знали, что поисковик видел эти страницы.

«На самом деле у нас нет какой-то понятной человеку причины, по которой мы решили не индексировать эти страницы. Но мы по-прежнему хотим давать людям информацию о том, что мы понимаем, что их сайт большой, но на данный момент мы выбираем лишь небольшую часть для индексации».

Напомним, что в начале июня Google официально подтвердил сбой, который привёл к задержкам в индексации контента новостных СМИ, но поисковик быстро устранил эту проблему.