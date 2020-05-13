Google рассказал об изменениях в поведении россиян за последние недели

Google опубликовал аналитические данные об изменениях и тенденциях в поведении потребителей за последние недели.

В материале, который постоянно обновляется, руководитель отдела статистики Google в EMEA Люси Синклер рассказывает, что нужно людям в этот сложный период, в том числе в России.

Трендами в настроениях российских пользователей также поделилась аналитическая компания Ipsos. Аналитики узнали, как меняется у россиян потребление товаров и как они относятся к коронавирусу.

В целом, по данным Ipsos, среди россиян сохраняются тревожные настроения, а тема коронавируса остаётся очень важной для потребителей.

Также продолжает увеличиваться число людей, которые считают, что ситуация с коронавирусом не изменится в ближайшие месяцы, а нормализуется лишь через полгода или позже.

Более 80% людей провели майские праздники в режиме самоизоляции. Это даже выше, чем число людей, планировавших так поступить ранее.

Основными источниками информации для россиян остаются новостные сайты, социальные сети и ТВ. Новостным сайтам доверяют больше, чем ТВ. При этом ещё больше людей не доверяют никому.

Среди сайтов с растущей аудиторией наиболее высокие показатели наблюдаются по ресурсам для поиска работы:

Скачать полную версию отчёта Ipsos (в PDF-формате) можно по ссылке.

Google также продолжает делиться наиболее актуальной поисковой статистикой Google Трендов для стран региона EMEA. Она помогает лучше понять потребителей, чтобы предлагать им релевантные товары и услуги в это непростое время.

Так, за последние недели в Google отметили, что люди привыкают к сложившейся ситуации и их поведение становится более последовательным.

Пользователи продолжают интересоваться актуальными правилами и постановлениями правительства, финансовой помощью, а также платформами для онлайн-обучения.

Многие задумываются о том, как в такой ситуации можно позаботиться о своём физическом и психическом здоровье и чем ещё заняться дома.

Крупные спортивные мероприятия пока не проводятся, но любители спорта с большим интересом пересматривают старые матчи на YouTube.

Подробнее со всеми данными, собранными Google, можно ознакомиться на сайте Think with Google.