Первые результаты январского обновления алгоритма Google

Издание Search Engine Land опросило ряд поставщиков данных, чтобы выяснить, как последнее обновление основного алгоритма Google – January 2020 Core Update – повлияло на результаты поиска.

Как известно, Google приступил к запуску обновления 13 января. По состоянию на 17 января его внедрение было по большей части завершено, но полный запуск обычно занимает порядка двух недель.

Все провайдеры данных, опрошенные Search Engine Land, сошлись на том, что январское обновление было крупным и повлияло на большое количество сайтов.

RankRanger

Директор по маркетингу RankRanger Морди Оберштейн (Mordy Oberstein) отметил, что ниша YMYL (Your money or Your life) была затронута очень сильно:

«Это огромное обновление. В топе SERP наблюдаются крупные изменения в таких нишах, как «Здоровье» и «Финансы», и невероятные увеличения по всем нишам, если смотреть на топ-10 результатов в целом».

На диаграмме ниже – разбивка волатильности по отраслям:

«За исключением сегмента “Розничной торговли”, который, по моим наблюдениям, был в фокусе обновления от 6 декабря, January 2020 Core Update – это намного более крупное обновление по всем категориям и по каждой позиции в ранжировании», — добавил Оберштейн.

SEMRush

В SEMRush предоставили следующий комментарий:

«Мы можем видеть, что последнее обновление Google было довольно крупным и затронуло практически все категории».

Наиболее волатильными категориями (где колебания были максимально выраженными) являются «Спорт и новости», «Онлайн-сообщества», «Игры», «Искусство и развлечения» и «Финансы».

При этом в SEMRush добавили, что крупные изменения наблюдались по всем категориям, поэтому можно предположить, что данное обновление не было нацелено на какую-либо конкретную тематику.

На диаграмме ниже показана сравнительная волатильность по мобильным и десктопным результатам поиска:

В топ-10 «победителей» по версии SEMRush вошли:

Dictionary.com Hadith of the Day Discogs ABSFairings X-Rates TechCrunch ShutterStock 247Patience GettyImages LiveScores.com

В топ-10 «проигравших» значатся:

mp3-youtube.download TotalJerkFace.com GenVideos.io Tuffy TripSavvy Honolulu.gov NaughtyFind Local.com RuthChris Local-First.org

Sistrix

Компания Sistrix традиционно опубликовала анализ очередного апдейта Google в своём блоге.

По данным компании, в ходе этого обновления домены, относящиеся к YMYL-тематике, были переоценены поисковым алгоритмом, что привело к изменениям в видимости.

При этом те домены, которые уже были затронуты такими обновлениями, вероятно, будут затронуты снова.

Что касается абсолютных колебаний, то с каждым последующим обновлением они уменьшаются. Google становится более точным в своих оценках и не сильно отклоняется от предыдущих оценок.

Согласно Sistrix, в топ-8 «победителей» вошли:

goal.com onhealth.com CarGurus verywellhealth.com Fandango Times Of Israel Royal.uk WestField

Среди тех ресурсов, которые понесли самые крупные потери, значатся:

CarMagazine.co.uk Box Office Mojo SkySports ArnoldClark.com CarBuyer.co.uk History Extra Evan Shalshaw NHS Inform

SearchMetrics

Основатель SearchMetrics Маркус Тобер (Marcus Tober) предоставил следующий комментарий:

«January Core Update обратил некоторые предыдущие изменения – в лучшую или худшую сторону, в зависимости от сайта. Это ещё одно обновление основного алгоритма, где был пессимизирован «тонкий» контент и где Google сделал упор на YMYL. Это обновление, по-видимому, не повлияло на такое большое количество страниц, как мартовское или сентябрьское. Но оно имеет схожие характеристики».

Он также привёл несколько примеров.

Так, сайт Onhealth.com был среди «победителей» после March 2019 Core Update и «проигравших» после September 2019 Core Update. При этом в ходе January Core Update сайт снова оказался в числе тех, у кого наблюдались положительные изменения.

Другой ресурс, Verywellhealth.com, был в числе «проигравших» в ходе нескольких таких обновлений:

Draxe.com, который переживал как подъёмы, так и падения во время Core Updates, в этом обновлении улучшил свои позиции на 83%:

Среди тех ресурсов, улучшения по которым были самыми крупными, значатся:

esty.com cargurus.com verywellhealth.com overstock.com addictinggames.com onhealth.com bigfishgames.com health.com.

В число тех, кто понёс самые большие потери, вошли:

tmz.com academy.com kbhgames.com orbitz.com silvergames.com autolist.com etonline.com trovit.com pampers.com

Общая картина

В целом, согласно представленным данным, обновление было широким, коснулось практически всех категорий и принесло как улучшения, так и потери.

