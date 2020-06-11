Google позволил удалять поддельные товары из результатов поиска

Google обновил свою форму для удаления контента из поисковой выдачи. Теперь в ней появился такой пункт, как «контрафакт». Об этом сообщает Search Engine Land.

В целом новый процесс устроен аналогично подаче DMCA-жалоб, которые позволяют удалять защищённый авторским правом контент из результатов поиска.

Google Ads уже запрещает рекламу контрафактных товаров в поисковой выдаче.

«Поддельными называют товары, помеченные знаками и логотипами, которые идентичны зарегистрированному товарному знаку или очень похожи на него. Копируя фирменную символику, поддельный товар стараются выдать за подлинный продукт владельца бренда», — говорится в правилах сервиса.

Теперь Google также добавил этот тип контента в форму для удаления содержимого из выдачи.

В комментарии Search Engine Land представил компании уточнил, что новый пункт применим только к поддельным товарам и не предназначен для сообщений о нарушении прав на товарный знак.

Обработка сообщений о поддельных товарах на данный момент производится полностью вручную. Все сообщения проверяют сотрудники Google, которые затем решают, удалять контент из выдачи или нет.