Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19

Команда Google Webmasters сообщила, что поисковик работает над добавлением поддержки разметки SpecialAnnouncement, предназначенной для сообщений на тему COVID-19.
На данный момент эта разметка пока не поддерживается, но её уже можно добавлять на сайты.
Разметку SpecialAnnouncement могут использовать любые организации, публикующие срочные сообщения на тему эпидемии, которые «влияют на расписание и другие аспекты повседневной жизни».
Например, это могут быть:
- Объявления о закрытии (например, школ или метро);
- Рекомендации по карантину;
- Сообщения об ограничении поездок;
- Объявления о смене формата проведения мероприятия (с офлайн на онлайн);
- Сообщения об изменении графика работы торговых точек и т.п.
Поскольку Google ещё не реализовал поддержку этой разметки, то пока непонятно, как такие сообщения будут выглядеть в результатах поиска.
Напомним, что команда разработчиков Schema.org представила новые типы структурированных данных, предназначенные специально для разметки информации, связанной с COVID-19, в марте.
Bing внедрил поддержку разметки Special Announcements на прошлой неделе.
Отметим также, что ранее Google добавил новые свойства в документацию по разметке событий.
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