Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19

Анна Бондарь -
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Команда Google Webmasters сообщила, что поисковик работает над добавлением поддержки разметки SpecialAnnouncement, предназначенной для сообщений на тему COVID-19.

На данный момент эта разметка пока не поддерживается, но её уже можно добавлять на сайты.

Разметку SpecialAnnouncement могут использовать любые организации, публикующие срочные сообщения на тему эпидемии, которые «влияют на расписание и другие аспекты повседневной жизни».

Например, это могут быть:

  • Объявления о закрытии (например, школ или метро);
  • Рекомендации по карантину;
  • Сообщения об ограничении поездок;
  • Объявления о смене формата проведения мероприятия (с офлайн на онлайн);
  • Сообщения об изменении графика работы торговых точек и т.п.

Поскольку Google ещё не реализовал поддержку этой разметки, то пока непонятно, как такие сообщения будут выглядеть в результатах поиска.

Напомним, что команда разработчиков Schema.org представила новые типы структурированных данных, предназначенные специально для разметки информации, связанной с COVID-19, в марте.

Bing внедрил поддержку разметки Special Announcements на прошлой неделе.

Отметим также, что ранее Google добавил новые свойства в документацию по разметке событий.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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