Google добавит поддержку разметки для сообщений на тему COVID-19

Команда Google Webmasters сообщила, что поисковик работает над добавлением поддержки разметки SpecialAnnouncement, предназначенной для сообщений на тему COVID-19.

На данный момент эта разметка пока не поддерживается, но её уже можно добавлять на сайты.

We've released new docs on how to add structured data for COVID-19 announcements to your web pages. This isn't yet visible in Search results. That will happen in the near future, but you can add data now to prepare: https://t.co/Y6MSdylf4b — Google Webmasters (@googlewmc) April 1, 2020

Разметку SpecialAnnouncement могут использовать любые организации, публикующие срочные сообщения на тему эпидемии, которые «влияют на расписание и другие аспекты повседневной жизни».

Например, это могут быть:

Объявления о закрытии (например, школ или метро);

Рекомендации по карантину;

Сообщения об ограничении поездок;

Объявления о смене формата проведения мероприятия (с офлайн на онлайн);

Сообщения об изменении графика работы торговых точек и т.п.

Поскольку Google ещё не реализовал поддержку этой разметки, то пока непонятно, как такие сообщения будут выглядеть в результатах поиска.

Напомним, что команда разработчиков Schema.org представила новые типы структурированных данных, предназначенные специально для разметки информации, связанной с COVID-19, в марте.

Bing внедрил поддержку разметки Special Announcements на прошлой неделе.

Отметим также, что ранее Google добавил новые свойства в документацию по разметке событий.