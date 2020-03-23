Google запустил инфосайт и новый блок по коронавирусу в результатах поиска

Google запустил информационный сайт по COVID-19 и новый блок по запросам, связанным с коронавирусом. Об этом сообщается в блоге компании.
Инфосайт
Новый сайт доступен по ссылке: google.com/covid19. На данный момент он запущен только на английском языке, но в ближайшие дни добавятся и другие языковые версии.
Сайт содержит следующие разделы:
- Информация о заболевании
- Советы по безопасности и профилактике
- Данные и статистика (включая популярные запросы и динамику интереса к теме с течением времени)
- Полезные ресурсы
- Ссылки для пожертвований
- Последние новости из блога Google
Новый блок в поисковой выдаче
Google также переработал поисковую выдачу по запросам, связанным с коронавирусом. Теперь в результатах поиска пользователи видят новый блок со всей необходимой информацией по COVID-19, включая сведения от органов здравоохранения, ответы на частые вопросы и советы по профилактике заболевания.
Напомним, что ранее в этом месяце поисковые системы Яндекс и Bing запустили интерактивные карты, с помощью которых можно отслеживать распространение коронавируса.
О том, что Google работает над информационным сайтом по COVID-19, стало известно на прошлой неделе.
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