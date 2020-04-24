Google сокращает бюджеты на маркетинг на 50%

Google сократит маркетинговые бюджеты на вторую половину 2020 года на 50%. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

Одно из писем было адресовано сотрудникам отделов маркетинга. В нём говорится о сокращении бюджетов и приостановке найма новых работников – как в штат, так и по контракту.

Представитель Google подтвердил, что в «некоторых областях» бюджеты сокращаются наполовину, но добавил, что не во всех, и пока в компании продолжают решать эти вопросы.

«Как мы отмечали на прошлой неделе, сейчас мы переоцениваем наши планы по инвестициям на оставшуюся часть 2020 года и сосредоточимся на ряде важных маркетинговых мероприятий. У нас по-прежнему имеется достаточный маркетинговый бюджет — особенно, что касается digital — во многих направлениях бизнеса», — говорится в комментарии пресс-службы компании.

На фоне этих новостей стоимость акций Google на послебиржевых торгах упала на 2%.

О том, что Google замедляет темпы найма нового персонала и сокращает инвестиции, стало известно ранее в этом месяце.