Google прекращает поддержку разметки Data-vocabulary.org

С 6 апреля 2020 года Google больше не будет использовать разметку Data-vocabulary.org для создания расширенных результатов. Об этом сообщается в официальном блоге компании для вебмастеров.

Начиная с сегодняшнего дня Search Console будет рассылать предупреждения для тех страниц, которые используют схемы из словаря Data-vocabulary.org, чтобы владельцы сайтов могли подготовиться к предстоящим изменениям.

Новые оповещения помогут легко определить страницы с устаревшей разметкой и заменить её на Schema.org.

Согласно Google, проект «Data Vocabulary», принадлежащий компании, стал важной вехой в разработке структурированных данных, поскольку он привёл к сотрудничеству Google с другими поисковыми системами для создания словаря Schema.org.

Однако на сегодняшний день этот словарь уже очень устарел, в связи с чем рекомендуется использовать более широко применяемые схемы из словаря Schema.org.

6 апреля разметка Data-vocabulary.org будет переведена в разряд устаревшей.