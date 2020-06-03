Google размещает рекламу на сайтах с дезинформацией о COVID-19

Исследовательская группа Global Disinformation Index проверила 49 сайтов, которые размещают необоснованные заявления о COVID-19, и выяснила, что на 84% из них содержится реклама, размещённая Google. Эти ресурсы входят в рекламную сеть компании.

Пример объявления на одном из сайтов. Источник: Bloomberg

По оценкам группы, на долю рекламных объявлений Google приходится большая часть из $135 тыс. дохода, ежедневно получаемого данными сайтами.

В эру дезинформации это поднимает вопросы касательно ответственности рекламных сетей в отношении того, на каких сайтах и рядом с каким контентом они размещают рекламу.

При этом представитель Google заявил, что ни одна из страниц, помеченных Global Disinformation Index, не нарушает политики компании:

«Мы глубоко привержены повышению качества контента в продуктах Google, включая защиту наших пользователей от медицинской дезинформации. Каждый раз, когда мы находим издателей, которые нарушают наши правила, мы предпринимаем немедленные действия».

49 сайтов, пропагандирующих теории заговора на тему COVID-19, – это лишь небольшая выборка, составленная в рамках более масштабной программы.

В прошлом году группа Global Disinformation Index опубликовала исследование, основанное на данных по 20 000 сайтов, которые продвигают теории заговора и дезинформацию.

По оценкам исследователей, ежегодно эти сайты зарабатывают на рекламе в общей сумме $235 млн, около $86,7 млн из которых выплачивает Google.