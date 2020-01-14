Google запускает новый дизайн результатов поиска на десктопах

Анна Бондарь -
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Google начал запуск нового оформления результатов поиска на десктопах. На мобильных устройствах редизайн был внедрён в мае 2019 года.

Теперь в десктопной выдаче также будут отображаться фавиконы рядом с органическими результатами, а ярлыки для рекламы станут чёрными.

Новый дизайн тестировался на десктопах уже несколько месяцев, теперь же Google приступил к публичному запуску.

Ранее результаты поиска на десктопах выглядели так:

Согласно Google, с новым оформлением пользователям будет проще «сканировать» результаты поиска и решать, что они хотели бы изучить подробнее. Новый формат также позволяет компаниям лучше презентовать себя в поисковой выдаче.

Как добавить значок сайта, чтобы он показывался в результатах поиска Google, можно прочитать в Справке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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