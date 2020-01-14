Google запускает новый дизайн результатов поиска на десктопах

Google начал запуск нового оформления результатов поиска на десктопах. На мобильных устройствах редизайн был внедрён в мае 2019 года.

Теперь в десктопной выдаче также будут отображаться фавиконы рядом с органическими результатами, а ярлыки для рекламы станут чёрными.

Новый дизайн тестировался на десктопах уже несколько месяцев, теперь же Google приступил к публичному запуску.

Last year, our search results on mobile gained a new look. That’s now rolling out to desktop results this week, presenting site domain names and brand icons prominently, along with a bolded “Ad” label for ads. Here’s a mockup: pic.twitter.com/aM9UAbSKtv — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020

Ранее результаты поиска на десктопах выглядели так:

Согласно Google, с новым оформлением пользователям будет проще «сканировать» результаты поиска и решать, что они хотели бы изучить подробнее. Новый формат также позволяет компаниям лучше презентовать себя в поисковой выдаче.

Как добавить значок сайта, чтобы он показывался в результатах поиска Google, можно прочитать в Справке.